Começou o Evento de Coleção de Aniversário em Apex Legends

O aniversário de Apex Legends foi em 4 de fevereiro, mas a festa começou hoje com o Evento de Coleção de Aniversário, que comemora os dois anos do battle royale. O evento traz uma nova Tomada, uma nova coleção e muitos prêmios gratuitos — todos disponíveis até o fim do evento, em 23 de fevereiro.

Como sempre, o evento tem sua própria coleção de itens cosméticos por tempo limitado, que ficarão disponíveis para criação por metade do preço se você gastar metais de criação para eles. Isso significa que os cosméticos Lendários do evento estarão no nível de suas versões normais.

Em eventos de coleção anteriores, os jogadores que tivessem adquirido todos os itens receberiam uma herança específica. Desta vez, a Respawn vai permitir que os jogadores escolham o conjunto de herança que vão receber. Completar a coleção concederá 150 Fragmentos de Herança.

Confira tudo que estará disponível até 23 de fevereiro.

Tomada: Armada e Carregada

O novo evento de Apex começou com um novo modo de jogo de tomada. Você entra no modo Armada e Carregada em vez da fila casual normal. Em Armada e Carregada, os esquadrões entram em jogo com um Ferrolho de Escopeta Branco, uma Mira Clássica MOHC, um Escudo Evo Branco, um Capacete Branco, uma Mochila Branca, um Escudo de Incap Branco, duas Seringas, duas Células de Escudo, uma munição de escopeta e uma Mozambique. Todos os acessórios e equipamentos brancos (exceto as miras) ficarão de fora dos possíveis espólios durante esse modo.

Armada e Carregada é uma tomada não-intrusiva que dá uma mexida no jogo: saltar em um local movimentado transforma tudo em uma luta de Mozambique em vez de precisar vasculhar a área procurando o que usar. E o fato de os espólios serem, no mínimo, raros (azuis) também garante que você possa ter os melhores acessórios em mãos desde o começo.

Apesar de o Evento de Aniversário estar no ar, a Tomada ainda não está disponível. O modo está marcado para lançar às 15h BRT, segundo o minerador de dados Shrugtal.

Lista de Recompensas de Aniversário

Para comemorar a festa, a Respawn resolveu dar muitos presentes, incluindo 10 Pacotes Apex regulares e dois de evento, para aqueles que forem subindo de nível nas recompensas. Entre os outros prêmios, estão Holo-Sprays, um visual para a R-99 e um Amuleto de Arma para a Nessie. Por fim, todos os jogadores receberão um Pacote Apex, uma insígnia do evento e três registros de estatísticas de Bangalore só por fazer login ao longo do evento.

Imagem via Respawn Entertainment

Coleção de Aniversário

Não é um Evento de Coleção sem itens cosméticos, e a Coleção de Aniversário traz 24 cosméticos em novas cores para várias lendas, todos com a mesma paleta de cores em vermelho carmesim e dourado. Você pode conseguir as novas versões de visuais antigos ou limitados, como Bloodhound Wise Warrior e Wraith Void Prowler.

Geralmente, conseguir todos os 24 itens da coleção daria como recompensa uma herança específica. Mas, desta vez, a Respawn mudou um pouco as coisas. Se você completar a coleção, receberá 150 Fragmentos de Herança para gastar no conjunto que quiser. E, para ajudar a alcançar esse objetivo, todos os visuais terão seu custo de criação reduzido. Eles custarão 50% a menos se forem adquiridos com Metais de Criação.

Captura de tela via Respawn Entertainment

A coleção, no entanto, ainda está com erros. Não é possível desbloquear itens nem acessar a loja. Isso deve ser um erro da parte da Respawn. O estúdio desabilitou a compra de pacotes e itens de coleção quando o evento foi ao ar por engano na semana passada, segundo o minerador de dados Shrugtal, e você ainda "não poderá conseguir nenhum pacote nem criar nada até que tudo volte ao ar".

Desafios Sazonais

Para que a festa continue, Apex também recebe quatro desafios estendidos, cada um com sua própria recompensa. Você tem 12 semanas para completá-los, em vez das duas semanas do evento.

Causar 102.816 de dano, uma referência à data de lançamento de Titanfall 2 (28 de outubro de 2016), concederá a insígnia da Mozambique. Completar 75 Desafios Diários concederá a insígnia da Nessie e a insígnia da Smolfinder ficará disponível para aqueles que vencerem uma partida com oito lendas diferentes. Por fim, causar 3.333 de dano com a Mozambique concederá o amuleto de arma "Mozambique Aqui".

Você tem até 23 de fevereriro para participar das festividades e aproveitar tudo que o evento tem a oferecer, exceto os desafios estendidos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 09 de fevereiro.