Bloodhound de Apex Legends terá mais história até o final do ano

Bloodhound é a caçadora enviada pelos deuses a Apex Legends, mas é basicamente isso que sabemos sobre ela. Parece, porém, que poderemos descobrir mais sobre a lenda ao longo do ano, de acordo com o escritor Tom Casiello.

Perguntaram a Casiello se haveria mais informações sobre Bloodhound, e ele respondeu no Twitter que confirmar isso “estragaria as surpresas que temos planejado” para a Lenda. Também prometeu que há grandes planos para a personagem neste ano.

“Vou dizer o seguinte: a Bloodhound que você conhece é bem mais que uma caçadora séria”, Casiello disse no Twitter. “Antes do fim do ano, vamos revelar facetas da personalidade dela que podem surpreender vocês. Certamente surpreenderam a nós.”

Bloodhound é uma das lendas mais misteriosas de Apex, e isso faz parte de seu apelo. A biografia oficial reforça a natureza enigmática da personagem.

“Bloodhound é uma das maiores caçadoras que as Terras Ermas já viram, mas sua identidade é um mistério”, diz o site da EA. “Cercada de mistérios e muitos rumores, acreditam que seja uma pessoa incrivelmente rica, uma assassina sanguinária, uma controladora de Golias, ex-escrava, meia morcega e muitas outras coisas, dependendo de quem estiver falando.”

Algumas das falas e expressões de Bloodhound remetem à mitologia Nórdica antiga. “Pai de Todos” é um dos títulos de Odin e “Felagi” é a palavra em Nórdico Antigo para um parceiro ou companheiro, segundo o dicionário Merriam-Webster. A rastreadora também tem um corvo companheiro chamado Artur, que está presente em algumas das animações de Pathfinder e fica brincando com o robô.

Com base no que Casiello comentou, podemos aprender mais sobre a personagem que não esteja diretamente relacionado aos Jogos Apex e a sua proeza em batalha. O aumento do foco de Apex na narrativa, evidenciado com o lançamento de Revenant, pode melhorar a experiência com a história e dar mais informações aos fãs sobre a adorada rastreadora.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 13 de fevereiro.