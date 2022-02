Atualização de mapa de Apex traz uma Olympus sabotada, maior com 2 novos pontos de interesse e uma nova mecânica de espólio

A Olympus está ganhando um novo visual graças às maquinações de Duardo Silva, e é maior do que a versão que vimos em Apex Legends até agora.

A arena Psamathe será expandida na temporada 12 com dois novos pontos de interesse e uma zona de terreno que visa enfrentar “alguns dos pontos problemáticos” em Olympus e assumirá áreas vazias do mapa. Devido à sabotagem de Duardo, no entanto, a cidade também sofrerá falhas. Os fãs podem esperar algumas mudanças na cor ou no terreno para deixar claro que algo está errado em Olympus.

Piloto de Fase

O primeiro ponto de interesse e a estrela da atualização do mapa Olympus é o Piloto de Fase, localizado em um local que não tinha muita jogabilidade antes: entre Hidropônicas e a Praça do Bonsai, disse o designer de níveis Alex Graner em entrevista coletiva ontem. Este ponto de interesse bem grande, como apresentado nos trailers, e ajudará a criar novas rotas da Praça do Bonsai.

Seu posicionamento e novidade não são a única parte de seu fascínio, no entanto. Os jogadores podem interagir com uma máquina na área, que gerará três cargas de espólios. Um sempre tem a garantia de ter espólios de nível ouro, enquanto os outros podem aparecer como azul, roxo ou ouro. Este dispositivo no mapa destina-se a ajudar a direcionar o tráfego para esta nova área e ajudar os jogadores a chegarem a novas rotas, disse Graner. A ativação do dispositivo envia um som alto pela área e permite que os esquadrões inimigos saibam que há outros jogadores por perto.

Para ajudar os esquadrões de combate buscando espólios, os desenvolvedores adicionaram um tempo de recarga de 45 segundos após cada uso, o que pode ser tempo suficiente para chamar a atenção de outros esquadrões inimigos nas proximidades. Entre a novidade da área e o fascínio do espólio de nível ouro, o Piloto de Fase pode rapidamente se tornar um dos principais pontos de pouso no Olympus.

Terminal e Terreno Deslocado

O segundo ponto de interesse é o Terminal, uma abertura no tubo do corredor dimensional que substitui aquele estrangulamento realmente linear que conecta o Laboratórios e da Praça de Bonsai, de acordo com Graner. Esta área introduz um pouco mais de táticas ao navegar no centro do mapa e espera-se que atraia e equilibre muito da ação que acontece nos laboratórios.

Imagem via Respawn Entertainment

A Olympus também receberá uma nova seção de terreno chamada Terreno Deslocado, que expande a atmosfera de falhas em Olympus. A sabotagem do sistema da cidade criou uma malha de terreno que não funciona exatamente como pretendido. “Alguns são elevados e abaixados de maneira não intencional, o que ofereceria uma estética realmente única, bem como oportunidades de jogo que ainda não vimos em Apex”, disse Graner.

A atualização do mapa não é feita apenas de grandes mudanças que alteram o terreno. Olympus também terá pequenas mudanças na qualidade de vida, incluindo uma nova abertura no túnel conectando a Turbina à Fenda, rotações finais do círculo, balões de reposicionamento removidos de Matriz Solar e de fora dos Laboratórios, mais tirolesas, algumas mudanças nos espólios (incluindo mais Arcas de Saques em Oásis) e outra rampa nas Torres Grow, disse Graner.

Além disso, os desenvolvedores removeram o espólio garantido de alto nível em na cachoeira acima dos Laboratórios, e o moveram para as arcas de saques triplas na ponta norte das Docas. “Isso foi feito para aliviar um pouco aquela região dos Laboratórios no mapa e espalhar os esquadrões para mais longe”, disse Graner. Como “ninguém nunca pousava pelo anel exterior das Docas, seria uma mudança bacana ver as pessoas indo lá atrás de espólios de alto nível”, colocar espólio de nível ouro lá pode mudar as experiências das pessoas e as preferências de pouso. A Respawn também retirou alguns Sinalizadores de Reconhecimento de posições elevadas “para pontos menos eficazes em combate” para introduzir mais risco/recompensa, disse Graner.

Os jogadores podem experimentar a nova versão de Olympus quando o Rebeldia for lançado em 8 de fevereiro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 01 de fevereiro.