Atualização de Evolução enfraquece Octane e L-STAR e fortalece Rampart em Apex

A próxima atualização de Apex Legends entregará um enfraquecimento para Octane e a L-Star e permitirá que Rampart carregue sua minigun com algumas ressalvas. A atualização está agendada para 14 de setembro, mas os desenvolvedores deram aos fãs uma visão antecipada do que está mudando, lançando as notas da atualização hoje.

As mudanças de balanceamento tocam em uma série de elementos problemáticos em Apex. Octane, por exemplo, tem sido quase onipresente em jogos de alto nível e o fortalecimento de L-Star em Revelação a tornou uma das armas mais letais nas Terras Ermas.

As próximas mudanças em Octane irão diminuir a distância total em seu suporte de salto em 10 a 15 por cento, de acordo com as notas da atualização. A Respawn também reduzirá sua regeneração para um HP por segundo, em vez de 1,5. Essas mudanças tornarão um pouco mais punitivo os Estimulantes de Octane, especialmente com o aumento do custo de HP que o personagem viu em Legado, e irão podar a utilidade ao usar seu suporte de salto.

Imagem via Respawn Entertainment

O L-STAR, por outro lado, receberá ajustes completos. A respawn aumentará “ligeiramente” seu tempo de recarga e animações de superaquecimento e reduzirá sua capacidade de munição base antes de recarregar. O objetivo por trás dessas mudanças é “suavizar o aumento de poder” de uma forma mais saudável, de acordo com as notas da atualização.

Os desenvolvedores também irão aumentar o preço do L-STAR em Arenas para 600, tornando-o um pouco mais caro para comprar, mas um pouco mais barato para aprimorar. O novo preço significa que não está acessível para a primeira rodada em Arenas. A Respawn irá “corrigir ajustes adicionais” se sua taxa de seleção permanecer a mesma.

O L-STAR tornou-se bastante comum, especialmente em Arenas, após a atualização Revelação permitir aos jogadores equipar acessórios na arma e reduzir seu VFX de projétil.

Screengrab via Respawn Entertainment

Fora dos enfraquecimentos, a Rampart está recebendo muito mais do que apenas uma herança e uma Tomada de cidade quando a atualização de Evolução for lançada. A lenda terá a habilidade de carregar Sheila para a batalha em vez de apenas colocá-la em um lugar, embora com algumas desvantagens.

Os jogadores terão apenas um carregador ao empunhá-la e ela vem com uma animação giratória mais longa. “Depois de sacar a Sheila, você pode guardá-la e pegá-la novamente até ficar sem munição”, de acordo com as notas. Os jogadores também podem colocá-la em um local, revertendo-a para a versão anterior com recargas ilimitadas. Você não pode pegar Sheila de volta depois de colocá-la, no entanto.

As mudanças devem “dar a ela uma capacidade um pouco maior de reagir e avançar com sua equipe”, de acordo com as notas, oferecendo a ela um pouco de jogo além de seu estilo de jogo defensivo usual. Ela continua sendo uma lenda defensiva forte, mas com um pouco de espaço extra para outras jogadas.

Os jogadores de Apex podem experimentar os ajustes de balanceamento, a Tomada de Cidade de Rampart, e tentar o evento de Coleção Evolução quando a atualização for lançada em 14 de setembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 09 de setembro.