As melhores lendas para usar em Arenas no Apex

O novo modo de jogo três contra três do Apex Legends é uma mudança de ritmo bem-vinda em relação à sua lista de reprodução do Battle Royale regular. Arenas elimina a aleatoriedade e terceiros: são apenas dois times lutando um contra o outro. Cada rodada começa com um menu de compra, que permite aos jogadores comprar armas, cargas de habilidade e itens. O primeiro time a vencer três rodadas com vantagem de duas vitórias é o campeão.

As arenas são muito mais fechadas e aceleradas do que o modo normal de Battle Royale, o que altera um pouco o valor de certas lendas. A Suprema de Valkyrie, por exemplo, funciona para se reposicionar no modo normal, mas não tem muito espaço em Arenas.

Aqui estão algumas das melhores lendas para usar no novo modo do Apex.

Valkyrie

Valkyrie não é apenas a nova garota do pedaço, ela também é uma ótima adição a qualquer time. Sua mobilidade concede a ela acesso a praticamente qualquer posição elevada nos mapas, e seus Jatos VTOL podem servir como um avanço curto para se mover atrás da cobertura ou para flanquear os inimigos.

Sua tática é uma ferramenta ofensiva versátil que pode ser usada para abrir o combate e atordoar os oponentes ou como uma ferramenta de zoneamento para tirar os inimigos do esconderijo. A Suprema de Valquíria tem muito pouco espaço para brilhar em Arenas, mas pode ser usada como uma ferramenta de varredura para localizar o esquadrão inimigo se você estiver desesperado, embora provavelmente não seja uma situação que ocorrerá a cada rodada.

Revenant

O simulacro assassino de Apex pode usar sua tática para desligar as habilidades inimigas por 20 segundos, e se feito da maneira certa, isso é mais do que o suficiente para vencer uma luta. O Silêncio de Revenant nega qualquer habilidade de fuga, como o Adentrando o Vazio de Wraith ou o translocador de Loba.

Seu Totem da Morte é outra ferramenta forte em Arenas. As equipes podem usá-lo para avançar, focar o fogo em um inimigo e transformar a luta em um três contra dois.

Imagem via Respawn Entertainment

Loba

Os fortalecimentos em Legado foram gentis com Loba. Ela pode se mover a toda velocidade enquanto sua pulseira está no ar e não diminui mais a velocidade após o pouso, o que a tornaria uma personagem forte por si só. Mas isso não é tudo que ela tem em estoque.

A mais moderna Boutique do Mercado Negro de Loba permite que os jogadores retirem itens de cápsula de suprimentos ou de cilindros de material sem se colocarem em perigo. É também uma Suprema barata com um curto tempo de recarga, o que torna Loba uma lenda perfeita para acumular recursos para seus aliados.

Imagem via Respawn Entertainment

Bloodhound

A Rastreadora Tecnológica é um bom complemento para qualquer esquadrão. Sua passiva mostra rastros que podem levar diretamente ao esquadrão inimigo, e sua varredura é uma ferramenta poderosa para alertar o resto dos aliados sobre a posição dos inimigos. Sua Suprema também é útil graças ao destaque do inimigo e maior velocidade de movimento.

A tática de Bloodhound deve ser usada com cuidado, pois tem um longo tempo de recarga e uma única carga. Os jogadores devem comprar usos extras dela, que custa Materiais, mas vale a pena.

Gibraltar

Acidentes acontecem às vezes, e é por isso que você leva Makoa Gibraltar para uma luta. Ele é um personagem tanque com um escudo de arma, uma passiva que reduz o dano recebido em 15 por cento e um escudo-redoma que ele pode usar e bloquear todos os danos recebidos. O escudo de Gibraltar tem muitas oportunidades para brilhar em Arenas.

Lifeline pode desempenhar um papel semelhante, mas com algumas diferenças. Seu reviver não requer cargas, mas também não fornece cobertura, não depois que os enfraquecimentos de Legado tiraram seu escudo. A Médica de Combate pode desempenhar um papel semelhante ao de Gibraltar, embora seja muito mais frágil.

Wraith

O Portal de Wraith não é tão útil em Arenas quanto no Battle Royale, mas não é por isso que a maioria das pessoas joga com ela. Sua tática, Adentrando o Vazio, é uma fuga forte que tem seu espaço independentemente do modo. Sua passiva também pode ajudar a detectar quando os inimigos estão atacando você ou um aliado.

Imagem via Respawn Entertainment

Octane

O aumento do custo do Estimulante significa que os jogadores de Octane não podem ser tão liberais com sua tática como antes, mas a velocidade de movimento aumentada e seu Suporte de Salto permitem que ele se reposicione rapidamente. Ele não é tão onipresente quanto no modo Battle Royale, mas ainda pode obter uma vantagem em combate.

Horizon

Os enfraquecimentos para a Dr. Somers a tornaram muito menos opressiva, mas ela ainda é viável em Arenas. Sua tática é perfeita para alcançar lugares elevados, especialmente em mapas como Artilharia ou Jardins, e sua Suprema pode punir um esquadrão inteiro se eles estiverem muito próximos.

Rampart

Rampart é imprevisível no modo Battle Royale, mas ela ganha um pouco mais de espaço para brilhar em Arenas. Uma boa Rampart terá um tempo de atividade valioso em suas Coberturas Amplificadas para aumentar o dano para ela e seus aliados e pode estabelecer uma forte posição defensiva (se o time inimigo não tiver granadas, claro).

Outras lendas defensivas, como Caustic ou Wattson, também podem funcionar bem em Arenas, desde que os jogadores se adaptem ao seu estilo de jogo, mas as Coberturas Amplificadas de Rampart podem fornecer valor apenas por estar no mapa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 08 de maio.