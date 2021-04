Arco Bocek de Apex é uma arma de precisão contundente que permitirá que você pegue suas flechas de volta

O Bocek não é como o resto das armas do Apex Legends. É um arco de precisão poderoso que enfiará flechas em seus inimigos, e se você errar, você sempre pode pegá-las de volta.

Como se usar um arco não fosse tentador o suficiente, o Bocek também é compatível com dois encaixes, Cápsulas de Estilhaço e Tempo do Atirador. Eles transformam a arma em uma mini-escopeta e aumentam sua cadência de disparo ao atirar no momento certo, duas ferramentas úteis que tornam o arco composto ainda mais mortal.

Novo tipo de munição: Setas

O Arco Bocek é uma “arma de precisão de médio alcance”, de acordo com o designer de jogos Daniel Klein. Acertar seus tiros não é fácil, mas o arco pode ser uma arma forte em mãos hábeis. Atinge “super, super forte”, disse Klein. Uma vez que os jogadores precisam encaixar flechas após cada tiro, usar o Bocek pode ser comparável a disparar tiros carregados com o Repeater 30-30 ou puxar o ferrolho após cada tiro do Sentinel.

Desta vez, a nova arma vem com um novo tipo de munição, Setas. Eles serão “um tanto esparsas” nos mapas, disse Klein, mas os jogadores não precisam se preocupar muito com a economia de munição. As setas grudam na maioria das superfícies ao atingi-las e pegá-las de volta é tão simples quanto caminhar sobre elas.

As setas também se prendem aos inimigos, mas recuperá-las é um pouco mais complicado. “Primeiro, você terá que matar aquele inimigo”, de acordo com Klein, “e então você encontrará as flechas em sua caixa de morte.”

Silencioso, mas não muito silencioso

O Bocek é naturalmente mais silencioso do que as outras armas de fogo em Apex, mas não é uma arma completamente furtiva. Certas coisas devem estar claras para manter a integridade competitiva no jogo, como “Estou levando fogo de alguém que está tentando me encher de flechas”, de acordo com Klein.

A nova arma tem efeitos sonoros audíveis e os projéteis passam zunindo à medida que passam, o que deve ajudar os jogadores a detectar a direção dos tiros. Setas coladas no mapa geográfico também podem ajudar a inferir a posição de um esquadrão inimigo. “Depois de ver uma flecha cravada no chão ou na parede, e com base nesse ângulo, você pode fazer algumas deduções sobre a origem dessa flecha”, disse Klein.

Novos encaixes: Cápsulas de Estilhaço e Tempo do Atirador

A inovação por trás do Bocek é mais do que apenas o fato de ser um arco. É também a primeira arma a ter dois espaços de encaixe, o que significa que, ao contrário de Wingman, você pode equipar os dois encaixes ao mesmo tempo e alternar entre os dois.

Um dos novos encaixes são as Cápsulas de Estilhaço, que transformam o Bocek em uma mini-escopeta. As setas se dividirão em vários projéteis com um padrão de propagação definido. O novo acessório torna o arco uma arma versátil, com tiros de precisão de longe e um modo de tiro alternativo que é mortal a curta distância. As Cápsulas de Estilhaço são compatíveis com o Bocek e o Repeater 30-30.

O outro novo encaixe é chamado de Tempo do Atirador, que diminui o tempo de saque depois de atirar no momento exato em que uma flecha está totalmente encaixada. “Quando você encontra esse ritmo e continua atirando nesse ritmo, o arco começa a atirar muito mais rápido”, disse Klein. O Tempo do Atirador é compatível com o fuzil de precisão Sentinel e será ativado “após um único tiro daquele fuzil de precisão”, de acordo com Klein.

O Tempo de Atirador presumivelmente criará uma cadência de disparo e recompensar os jogadores que conseguirem manter o controle do tempo específico. Ficar longe disso pode remover seus benefícios, pelo menos até que os jogadores entrem no ritmo novamente.

Os jogadores poderão experimentar o Bocek com Tempo do Atirador e Cápsulas de Estilhaço, bem como a nova lenda Valkyrie, quando a atualização Legado for lançada em 4 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de abril.