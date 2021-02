Apex Legends terá crossplay no Nintendo Switch?

Você pode jogar do seu Switch com amigos de outras plataformas.

Apex Legends chegará ao Nintendo Switch em 9 de março, segundo anúncio da Respawn. Isso significa que você finalmente poderá jogar o battle royale no console da Nintendo no mês que vem. E aqueles que jogarem no Switch também poderão aproveitar com seus amigos de outras plataformas, já que Apex terá compatibilidade para jogo multiplataforma, ou crossplay.

Jogando no Switch, você poderá jogar com ou contra jogadores da mesma plataforma ou de outros consoles ou PC. A versão de Apex para Switch será completa, mas houve "otimizações inteligentes" para fazer com que o jogo seja compatível com o console. Você poderá jogar na tela do próprio console ou com ele ligado na TV.

A versão para Switch de Apex será lançada um mês após o início da oitava temporada, então pode esperar muito conteúdo novo. O novo fuzil Repeater 30-30 e o Carregador Dourado foram lançados na nova temporada. Além disso, também foi lançado Fuse, a nova lenda a entrar para os Jogos Apex.

No Switch, você também receberá 30 níveis grátis para o passe de batalha, para compensar o tempo perdido. Você também ganhará EXP em dobro por duas semanas após o lançamento, para comemorar a chegada de Apex a uma nova plataforma.

Os fãs de Switch finalmente poderão jogar com seus amigos de outras plataformas um dos battle royales mais populares do momento. Apex será lançado para Switch em 9 de março e terá crossplay desde o lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 02 de fevereiro.