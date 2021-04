Apex Legends Mobile terá testes beta fechados ‘no final deste mês’ na Ásia e será implementado em mais regiões ao longo do ano

O teste beta da versão móvel de Apex Legends está programado para começar “no final deste mês”, de acordo com o diretor do jogo, Chad Grenier. O primeiro lote de testes regionais limitados abrangerá a Índia e as Filipinas, mas a Respawn pretende expandi-lo para mais regiões durante o resto do ano.

O beta fechado começará pequeno, com “apenas alguns milhares de jogadores na Índia e nas Filipinas” e exclusivamente no Android. A Respawn tem planos de expandir os testes ao longo do ano, no entanto, aumentando sua base de jogadores e implementando o suporte ao iOS.

“Quando estivermos prontos para ir mais longe, lançaremos uma página que permite que você se pré-registre para o jogo e se inscreva para receber notícias sobre os betas”, escreveu Grenier em um post no blog.

A versão móvel do Battle Royale é “especialmente projetada para telas sensíveis ao toque” e tem “controles simplificados”, de acordo com Grenier. “É uma nova versão do Apex Legends, mas é fiel ao original.”

Como a versão regular, Apex Legends Mobile será gratuito para jogar com microtransações e terá seu próprio passe de batalha, cosméticos e desbloqueáveis ​​diferentes das versões para PC e console.

A equipe regular do Apex Legends trabalhará na versão móvel ao lado de uma equipe dedicada à versão. Além disso, a Respawn elaborou a ajuda de um estúdio parceiro não divulgado com experiência em lançamentos móveis, de acordo com a postagem do blog.

Como o Apex Legends Mobile foi desenvolvido especialmente para plataformas móveis, ele não terá nenhum tipo de jogo cruzado com a versão para PC e console do Apex. Parece ser uma versão totalmente diferente, mas não está claro quais diferenças surgirão entre os dois títulos após o lançamento para celular, como diferentes lendas ou metas de armas, ou se haverá algum desenvolvimento de história inovador.

