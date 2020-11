Apex Legends Mobile provavelmente será lançado no próximo ano

Apex Legends Mobile completará o desenvolvimento no início de 2021 e provavelmente lançará no final do ano, revelou o CEO da Electronic Arts, Andrew Wilson, durante os dois resultados financeiros do trimestre da empresa hoje.

Uma versão móvel do Apex foi confirmada em outubro de 2019, mas parece que seu lançamento foi adiado, provavelmente devido a obstáculos de desenvolvimento causados ​​pela pandemia do coronavírus. Wilson disse hoje que o jogo será lançado no ano fiscal de 2022, que começa em 1º de abril de 2021.

Apex Legends arrecadou mais de US$ 500 milhões somente neste ano. Jorgensen disse que o lançamento no celular, junto com esse crescimento do jogo no PC e nos consoles, pode aumentar a renda de Apex para até US$ 1 bilhão em receita líquida a cada ano.

“O celular cresceu ano após ano, novamente, e estamos entusiasmados com nosso novo título para esta plataforma, particularmente Apex Legends e os [seis novos] jogos de futebol”, disse Jorgensen.

Nenhuma informação sobre o Apex Legends Mobile foi revelada ainda. Também não está confirmado se o jogo será multiplataforma como Fortnite Mobile ou um jogo separado como PUBG no Android e iOS.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 05 de novembro.