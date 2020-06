Apex Legends Mobile pode aparecer ainda este ano

Apex Legends pode estar chegando ao seu smartphone em breve.

Em um vídeo vazado da Electronic Arts, o CEO da empresa, Andrew Wilson, pode ser ouvido falando sobre o mercado mobile.

“Conversamos sobre o lançamento de Apex Legends até o final deste ano”, disse Wilson.

Foi confirmado que Apex Legends chegará aos celulares durante a chamada de ganhos do segundo quadrimestre da EA em 2019. O CFO e COO da EA, Blake Jorgensen disse em outubro de 2019 que o Apex Legends Mobile será lançado no ano fiscal de 2021, o ano fiscal de 2021 começará em 1 de outubro de 2020.

Na chamada de resultados do terceiro quadrimestre de janeiro, a Electronic Arts revelou que estava trabalhando com uma empresa chinesa para trazer o jogo para o celular. A EA já trabalhou com a gigante chinesa Tencent no passado e é possível que a mesma empresa traga Apex Legends para celular.

A Tencent também trabalhou com a Activision e a PUBG Corp. para levar Call of Duty e PUBG para dispositivos móveis, respectivamente.

