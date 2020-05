Análise completa do mapa de Apex Legends

Os mapas de Apex Legends são um recurso em constante evolução no battle royale. Tanto o Desfiladeiro do Rei quanto Confins do Mundo viram mudanças significativas com o passar das temporadas, e as inúmeras atualizações de mapas fazem com que uma temporada nunca seja igual a outra.

A quinta temporada de Apex , Fortune’s Favor, mudou drasticamente a paisagem de Kings Canyon, retirando a órbita da popular Cidade da Caveira, deixando para trás nada além de um crânio e memórias leviatãs pendentes. A última temporada também mudou o lado nordeste do mapa para desenvolver dois novos pontos de interesse na região.

Com todas as atualizações do mapa, padrões de aproximação do anel e pontos de lançamentos aleatórios, é difícil acompanhar os melhores pontos de pouso. Vamos ver cada parte do Desfiladeiro do Rei para que você possa descobrir onde pousar, e por qual caminho seguir.

Captura de tela via Respawn Entertainment

Noroeste: Runoff (Escoamento), The Pit (O Fosso), Slum Lakes (Lagos do Subúrbio), Containment (Cascatas), The Bunker (Abrigo)

Esta parte do mapa permaneceu praticamente inalterada desde a atualização da segunda temporada. Escoamento, O Fosso e os Lagos do Subúrbio estão agrupados e cada um tem uma quantidade considerável de itens à disposição dos jogadores. Rotacionar de Escoamento ou dos Lagos para o Fosso permite adquirir bons equipamentos e coloca os jogadores perto do centro do mapa, abrindo uma ampla variedade de opções para as próximas rodadas.

Cascatas e Abrigo estão mais próximos do centro, mas as duas áreas parecem não ter tanto equipamento quanto o restante dos pontos de interesse na região. As casas ao redor do rio que atravessa o meio do Desfiladeiro do Rei são uma boa opção para complementar o equipamento e a munição que faltam.

Se você deseja pousar na parte noroeste do mapa, o trio Escoamento, Fosso e Lagos do Subúrbio tende a criar áreas de pouso mais seguras, apesar da distância. O Abrigo geralmente oferece mais combate, mas a proximidade do centro do mapa e o saque ao redor do ponto de interesse também o tornam um local viável.

Sudoeste: Airbase (Base Aérea), Gauntlet (Desafio), Salvage (Restos), Market (Mercado)

Jogadores que entraram no Desfiladeiro do Rei nas temporadas anteriores perceberão uma diferença importante deste lado do mapa. A Cidade Caveira, uma das áreas de pouso mais populares de Apex, não faz mais parte da arena. A Cúpula do Trovão teve o mesmo destino da Cidade Caveira e a área antiga agora é uma área gigante conhecida como Orla Quebrada. Um novo ponto de interesse pode ser encontrado lá, Restos.

Restos está localizado entre Desafio e o Mercado. A baía recentemente criada abriga um guindaste que sustenta o crânio do Leviatã que deu o nome à Cidade Caveira. Chegar lá pode render um bom saque, supondo que você possa colocar suas mãos na popular área de pouso. Um local com itens de espólio fica no outro extremo da costa, perto do Tratamento de Água, com a promessa de espólios épicos e um recarregador de supremas. A partir desse ponto de interesse os jogadores podem alternar para o Mercado, Desafio/Base Aérea ou Tratamento de Água.

Com a destruição da Cidade Caveira e da Cúpula do Trovão, o Desafio se tornou ainda mais isolado. Jogadores que quiserem entrar no local podem considerar entrar na Base Aérea. O ponto de interesse está cheio de espólios e permite mais opções de rotação em direção ao norte e oeste do mapa. O Mercado continua o mesmo, com espólios promissores e uma localização privilegiada perto do centro do mapa. Também oferece uma série de opções para onde ir a seguir.

O lado sudoeste do mapa perdeu dois pontos de interesse na quinta temporada, mas ainda está cheio de áreas de pouso viáveis. A Base Aérea está cheia de espólios, o que a torna uma zona de pouso popular. Restos é a grande novidade do mês por enquanto e é difícil pousar com segurança por lá. Mas isso pode fazer do local uma boa escolha para jogadores que gostam de cair prontos para a luta.

Nordeste: Artillery (Artilharia), Capacitor (Condensador), The Rig (A Plataforma)

O lado nordeste do mapa sofreu uma grande reformulação com a chegada da quinta temporada de Apex. Eletroímã e Charcos deram lugar à Plataforma e ao Condensador, dois novos pontos de interesse que visam revitalizar a área.

A Plataforma ocupou o lugar do Eletroímã na borda do mapa e colocou um grande guindaste no Desfiladeiro do Rei, e não resta muito da estrutura original. Os jogadores ainda podem ver uma parte do rio que corria pelo ponto de interesse enquanto se movem em direção ao Condensador e a área oferece algumas opções de rotação. O Condensar, no entanto, está fadado a ser o caminho preferido devido à sua abundância de itens e conexões com o restante do mapa.

O Condensador é mais fechado do que seu antecessor, Charcos, e contribui para uma área industrial que favorece oportunidades de combate de curto e médio alcance, em vez da antiga floresta aberta que cresceu sobre o mapa. Não falta espólios nesse ponto de interesse e é difícil resistir ao fascínio das Torres de Carga. Essas torres amarelas brilhantes preenchem instantaneamente a suprema de todas as lendas próximas.

A Artilharia está mais viável do que nunca. A base ampla contém espólios suficientes para equipar um esquadrão ou dois e os túneis próximos a ela permitem que os jogadores rotacionem em direção ao rio no centro do mapa ou se movam para a torre de vigia próxima para obter espólios extras.

Todos os pontos de interesse podem servir como um bom local de pouso e têm muitos espólios. A escolha entre eles geralmente depende do caminho da nave de transporte e de quantos esquadrões estão dispostos a fazer a jornada para esse lado do mapa.

Sudeste: Water Treatment (Tratamento de Água), The Cage (Jaula), Labs (Laboratórios), Hydro Dam (Barragem Hídrica), Repulsor (Repulsor), Swamps (Pântanos)

A região sudeste do mapa abriga muitos pontos de interesse e oferece aos jogadores uma variedade de locais de pouso para escolher. Mas a região não mudou desde a segunda temporada de Apex.

Um pouso na Barragem Hídrica ou no Repulsor produz uma quantidade confiável de espólios espalhados pelos dois pontos de interesse e dará aos esquadrões o suficiente para começar a atacar seus inimigos. A passagem pela Barragem oferece um caminho infalível para o centro do mapa, mas os jogadores podem optar por caminhar em direção aos Laboratórios, Pântanos ou a Jaula.

Pântanos tem a vantagem de estar rodeado de pontos de interesse por todos os lados, o que o torna um bom local de pouso para jogadores que querem andar um pouco mais. As casas na área têm uma quantidade consistente de espólios e oferecem muitas opções de rotação para áreas próximas, como Condensador no noroeste, Laboratórios no oeste e a Barragem Hídrica no sudoeste.

Laboratórios tem mais espólios do que a Jaula, mas geralmente é uma zona de pouso mais populosa, dependendo do caminho da nave de transporte. Ambos os pontos de interesse são boas paradas, à medida que os jogadores se movem pelo mapa e cada um abre uma ampla variedade de opções de localização para o resto da partida.

Barragem e Repulsor oferecem espaço para combates a curto e longo alcance. As brigas entre os dois pontos de interesse geralmente são um interessantes. Jogadores que procuram zonas de pouso mais remotas também podem considerar Pântanos, enquanto Laboratórios e a Jaula estão mais perto do centro da arena.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 13 de maio.