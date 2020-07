A possível atualização do mapa da sexta temporada de Apex pode ser uma área parecida com um parque, de acordo com o minerador de dados

Shrugtal reconstruiu a estrutura usando o Blender de acordo com os dados minerados do jogo.

O mais recente devstream de Apex Legends deu aos fãs um vislumbre de uma possível mudança para o Desfiladeiro do Rei na sexta temporada: uma estrutura colossal, semelhante a um UFO. Shrugtal, um dos mineradores de dados mais prolíficos da comunidade, reconstruiu a próxima adição à arena detalhadamente.

A nova área é uma estrutura semelhante a um parque, com árvores, grama e até um mini-mercado. Poderia apontar para Psamathe, para onde o “código-fonte” do Revenant foi transferido depois que Loba acionou os sistemas de segurança nas instalações no Desfiladeiro do Rei.

A estrutura provavelmente estará localizada no lado sul do mapa e substituirá o crânio suspenso em Restos, mas será conectada ao restante do mapa através de tirolesas. Ele supostamente paira em vez de ser sustentado por um guindaste, o que significa que as duas únicas maneiras de acessá-lo provavelmente serão através de tirolesas ou caindo diretamente sobre ele.

A adição ao mapa “provavelmente aparecerá no Desfiladeiro do Rei após o término das missões”, de acordo com Shrugtal, que pode dar um possível final à história do Fantasma Despedaçado. Os capítulos anteriores revelaram o verdadeiro motivo de Loba para reunir as lendas: ela estava montando o artefato a pedido da Hammond Robotics.

Cheryl Amacci, chefe do departamento jurídico da Hammond, procurou Loba para lhe oferecer a localização do “código-fonte” do Revenant, sua cabeça, que foi teletransportada para Psamathe no trailer de lançamento da quinta temporada. Em troca da informação, a ladra teria que montar uma relíquia misteriosa que a Hammond deseja.

A estrutura suspensa pode apontar para Psamathe e seus nomes de arquivos mencionam o Olimpo. Psamathe é mais do que apenas a localização do código fonte do Revenant, no entanto. É também onde Revenant assassinou os pais de Loba e, dado o foco de Apex em desenvolver a história entre o simulacro e a ladra, a narrativa pode se mudar para o Olimpo no futuro, dependendo de como O Fantasma Despedaçado terminar.

O parque também menciona um novo nome: “Reseda”. Há uma placa que indica aos transeuntes uma “trilha Reseda” e outra grande possibilidade é que o próprio parque poderia ser chamado de Reseda. O significado exato do nome, no entanto, ainda não está claro.

Os arquivos contêm apenas uma versão dos acessórios que ainda estão em desenvolvimento, de acordo com Shrugtal, o que significa que a versão final da estrutura pode ser diferente da que o vídeo mostra.

A Respawn não mencionou oficialmente o objetivo do UFO após seu aparecimento no devstream. Dado que o final do Fantasma Despedaçado está a pouco mais de uma semana, no entanto, a Respawn provavelmente está segurando o anúncio para dar aos jogadores a chance de experimentar o final da missão antes de sugerir isso.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 04 de julho.