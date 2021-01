A oitava temporada classificada removerá Confins do Mundo da rotação e fornecerá ‘mais oportunidades para bons jogadores de ganhar RP’ no Apex Legends

O jogo classificado no Apex Legends está passando por uma reformulação na próxima temporada, com mais oportunidades de ganhar RP, partidas mais justas e uma mudança no cenário. As mudanças no sistema de RP visam criar um combate mais igualitário, especialmente no Diamante e acima, dando aos bons jogadores mais oportunidades de se destacarem.

A Respawn visa criar uma “extremidade superior” mais saudável do Diamante e adiante na oitava temporada Ranqueada. O número reduzido de jogadores em Diamante+ era “muito pequeno para fornecer consistentemente partidas justas” no passado, de acordo com um post oficial. Outro objetivo é “melhorar a qualidade das partidas” e gerar partidas mais justas, mesmo que isso cause tempos de fila um pouco mais longos.

A arma escolhida pela Respawn para cumprir esses dois objetivos é revisar o sistema de RP para “[fornecer] mais oportunidades para bons jogadores ganharem RP”. O novo modelo ajustará os valores existentes para tornar mais fácil reunir RP em uma partida, e está trazendo mudanças significativas.

Os jogadores receberão pontos por até seis abates e assistências em qualquer partida. A nova regra é um impulso suave para “jogadores realmente bons” subirem de volta às suas classificações, mas também dará mais maneiras para os Predadores Apex se posicionarem à frente de seus concorrentes e dominarem as tabelas de classificação.

A nova temporada também implementará um limite de assistência mais longo. Assistências vão contar até 10 segundos depois de causar dano a um alvo (em vez de 7,5 segundos), um aumento comparativamente grande que emparelha com o limite de RP mais alto para abates e assistências.

As recompensas de RP de colocação começarão para o 13º time ao invés do 10º, concedendo alguns pontos extras aos jogadores que sobreviverem às primeiras baixas.

Para melhorar os tempos de fila, haverá um total de 750 Predadores Apex (de 500). O grupo maior deve promover jogos mais justos, mas manter a classificação exclusiva para os melhores dos melhores.

A nova temporada também contará com um sistema de gerenciamento de partida muito mais rígido. Os jogadores abaixo de Diamante irão “formar partidas com muito mais frequência dentro de suas próprias classificações”, de acordo com a Respawn. A medida parece ser uma maneira de cumprir os dois objetivos gerais da temporada, criando um ambiente justo para que apenas os melhores jogadores cheguem a Diamante e acima.

Divisão ranqueada e rotação do mapa

Com a atualização do mapa de Desfiladeiro do Rei a caminho e a nova estreia de Olympus, Confins do Mundo ficará de fora da rotação de mapas durante toda a temporada. A primeira divisão do jogo competitivo geralmente ocorre na arena mais recente, neste caso, Desfiladeiro do Rei após as atualizações do mapa.

A segunda divisão será executada através de Olympus em vez de Confins do Mundo. Isso significa que a arena do Talos está fora de cogitação, pelo menos nos próximos meses.

Rastros de Diamante farão um retorno ao Battle Royale também na próxima temporada, mas apenas na próxima temporada. Uma imagem no blog oficial mostrou rastros de diamante como uma recompensa pela Ascensão, mas o diretor de comunicações Ryan K. Rigney confirmou que é um erro.

As recompensas da sétima temporada incluem rastros para Mestres e Predadores Apex, além dos amuletos de armas usuais para ouro e acima e emblemas de estandarte para todas as categorias.

Distribuição de jogadores

A sétima temporada teve maior contagem de jogadores e mais tempo de jogo do que seus antecessores, de acordo com a Respawn. As estatísticas aumentadas ajudaram a popular partidas de Platina e superiores.

Aqui está a distribuição dos jogadores em comparação com a sexta temporada:

16,35 por cento de bronze (17,76 por cento)

23,86 por cento de prata (26,23 por cento)

32,09 por cento de ouro (36,25 por cento)

23,13 por cento platina(17,75 por cento)

4,37 por cento diamante (1,89 por cento)

0,20 por cento Mestre e Predador Apex (0,12 por cento)

A oitava temporada de Apex está marcada para começar em 2 de fevereiro

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 28 de janeiro.