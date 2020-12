A divisão da midseason do Apex Legends começa com Confins do Mundo como mapa classificado

A divisão de meio de temporada na temporada competitiva do Apex Legends começou hoje para apimentar a sétima temporada de classificações. As partidas passarão para Confins do Mundo pelo resto da temporada e os jogadores verão uma reinicialização suave que irá diminuir seu progresso.

A primeira metade da sétima temporada de classificações ocorreu exclusivamente no novo mapa, Olympus. A partir de hoje, entretanto, todos os jogos competitivos acontecerão em Confins do Mundo. Além da nova arena, a sétima temporada também trouxe outro competidor, Horizon, e os jogadores terão a chance de testar os limites de seu kit em Confins do Mundo fora das lutas casuais.

As divisões classificadas determinam quais recompensas os jogadores receberão no final de uma temporada. Embora o prêmio principal leve em consideração o nível mais alto em qualquer divisão, os jogadores que atingirem a mesma classificação em ambas as metades da temporada recebem uma recompensa extra.

A divisão também traz uma reinicialização suave, que reduzirá as classificações dos jogadores em 1,5 classificações globalmente. Os jogadores de alto nível não terão que se preocupar em subir a classificação desde o início quando uma nova divisão chegar, mas eles ainda terão um incentivo para continuar jogando. Jogadores de nível inferior, entretanto, podem ter que recomeçar do bronze ou prata.

A Respawn introduziu a divisão de classificações durante a temporada quatro, Assimilação, como uma forma de apimentar o ambiente competitivo. Cada divisão acontece na metade da temporada e contém uma mudança de mapa e uma reinicialização suave.

Como esperado, Desfiladeiro do Rei não fará parte do conjunto regular de mapas desta temporada nos modos classificado ou casual. No entanto, testar o Desfiladeiro do Mundo é importante para evitar que o conjunto de mapas seja excessivo. Ficar com dois mapas é “o ponto ideal para as pessoas aprenderem e dominarem os mapas ao longo de uma temporada”, de acordo com o diretor de design, Jason McCord. O mapa pode retornar como parte de um modo de tempo limitado antes do fim da temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 15 de dezembro.