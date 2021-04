A atualização do mapa Olympus adiciona uma nave infestada entre Praça do Bonsai e Canhão Orbital

A paisagem paradisíaca de Olympus se tornará um purgatório com a atualização do Legado de Apex Legends. A nova temporada está trazendo uma nave abandonada chamado Icarus, infestada que ameaça espalhar suas raízes pelo Olimpo.

A nave faz parte da atualização do mapa, que irá sacudir a porção sul / sudeste do mapa. Seu impacto, no entanto, não se limitará à jogabilidade. A chegada de Icarus “dá início à história do Legado”, de acordo com a escritora sênior Ashley Reed, “onde cada personagem desempenha um papel”.

O Icarus

O elemento mais significativo do novo Olympus é o Icarus, uma nave que pousará entre Praça do Bonsai, Matriz Solar e Canhão Orbital, no topo da encruzilhada não marcada que conecta os três Pontos de Interesse.

O designer de níveis Dave Osei chamou a encruzilhada de “paraíso do atirador” devido à sua visão desobstruída das regiões próximas. A adição da nova geografia de Icarus pode bloquear a maioria das linhas de visão, “mas ainda traz muitas oportunidades para aqueles que gostam de combates de longo alcance”. Ele também tem como objetivo tornar a área mais popular, particularmente Canhão Orbital e Matriz Solar.

O Icarus vai sequestrar o campo aberto da encruzilhada para criar um novo ponto de interesse. A nave gigantesca hospeda quatro grandes salas “que funcionam de forma muito diferente da que os jogadores experimentaram dentro ou fora do Arcadia”, disse Osei. A nave tem trepadeiras que se enrolam ao redor e dentro dele, o que cria um ambiente de pesadelo com “espaços claustrofóbicos”.

A nave abandonada pousou sem nenhum membro da tripulação vivo, mas os jogadores ainda podem encontrar os cadáveres de sua antiga equipe científica espalhados pelos quartos. Um dos corpos conterá um cartão-chave de ponte, que abre a cabine na borda do Icarus e concede um saque valioso para qualquer um que o abrir.

Embora Icarus seja o pão com manteiga das mudanças em Olympus na atualização Legado, a paisagem da cidade verá uma pequena mudança nas rotações em Jardins e Canhão Orbital.

Removendo torres de salto

Olympus tem muitas opções de rotação graças ao Trident e às torres de salto espalhadas por todo o mapa. Com o novo lote de mudanças, no entanto, a Respawn está se livrando de dois balões de redistribuição: um em Jardins e outro em Canhão Orbital.

Osei disse que a torre de salto nos arredores de Jardins “era perfeita para cair em jogadores desavisados ​​em muitas zonas próximas” e ajudou a intensificar os problemas de terceiros prevalecentes no mapa. Sua remoção deve ajudar a desacelerar o ritmo das iniciações e “levar os jogadores a planejarem melhor suas rotas”.

O segundo balão de redistribuição no corte está localizado perto do Canhão Orbital, perto da encruzilhada. Os grandes corredores abertos na área facilitam a localização de qualquer pessoa que venha de longe, mas a adição de Icarus tornará mais fácil para os jogadores obterem vantagem sobre os outros times.

O Icarus pousa no Olimpo em 4 de maio quando a última atualização, Legado, for lançada, junto com uma nova lenda chamada Valkyrie, o modo Arenas, uma missão sazonal e o Arco Bocek.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 26 de abril.