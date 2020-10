A 7ª temporada de Apex contará com passes de batalha “renovados” e adicionará visuais para Wraith, Octane e R-99

A próxima temporada do Apex Legends trará um passe de batalha “simplificado” e “aerodinâmico” com visuais lendárias para algumas das lendas e armas mais populares do jogo, de acordo com o diretor do jogo Chad Grenier. As novas mudanças visam fazer com que os desafios pareçam mais simples e confortáveis.

O passe de batalha da sétima temporada também está trazendo novos visuais para Wraith, Octane e R-99, todos desbloqueados a partir do nível 25 em diante.

O passe de batalha simplificado visa fornecer uma progressão mais simples e confortável. Em vez do antigo modelo de XP, a sétima temporada medirá os níveis em estrelas. Completar desafios premia estrelas, e 10 estrelas equivalem a um nível do passe de batalha.

A nova temporada está adicionando outra mudança de qualidade de vida para o passe de batalha também. A lista de desafios diários e semanais estará disponível no menu principal e em partidas. Objetivos diários e semanais quase concluídos aparecerão ao esperar por uma partida ou ao usar o mapa no jogo, para que os jogadores possam ver qual personagem escolher ou qual arma encontrar no meio da partida para completar seus desafios.

Wraith, Octane e R-99 estão recebendo uma repaginada visual no passe de batalha. O visual lendário de alta classe de Wraith dá à lutadora interdimensional um estilo completamente diferente, completo com um colete e um novo penteado. O novo visual de Octane veste o audacioso em um esquema de cores azul e dourado com padrões poligonais, um torso exposto e uma viseira tecnológica em vez de seus óculos de proteção habituais.

A R-99 está recebendo um novo revestimento reativo bem a tempo de seu retorno aos espólios do chão. O cosmético de ponta está disponível no nível 100, completo com outra versão do visual no nível 110.

O passe de batalha simplificado entrará no ar quando a sétima temporada for lançada em 4 de novembro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Pedro Peres no Dot Esports no dia 30 de outubro.