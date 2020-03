Según Riot Games VALORANT no tendrá ningún tipo de relación con League of Legends

La semana pasada salieron a la luz informaciones que afirmaban que objetos de League of Legends aparecerían en VALORANT, el próximo shooter táctico de Riot Games.

Uno de los factores a destacar que se esperaban en el lanzamiento de VALORANT era la aparición de aspectos de armas inspirados en el modo de juego Ultra Rapid Fire, incluyendo el aspecto de la Espátula de Oro para los cuchillos. Sin embargo, según Riot Games este no será el caso.

El editor jefe de IGN Nordic, Nick Nijland, difundió información falsa sobre los aspectos de URF en un vídeo sobre la progresión de los jugadores en VALORANT. Más tarde se disculpó por su error.

“Riot ha contactado conmigo y afirma que no están planeando traer a URF o cualquier objeto relacionado con League of Legends a VALORANT” dijo Nijland. “Quieren dejar claro que VALORANT no tendrá ningún tipo de relación con League of Legends. Esto fue un error por mi parte y pido perdón por difundir dicha información”.

Ultra Rapid Fire, también conocido como URF, es un modo de juego de League of Legends que fue introducido por el April Fools. El modo de juego de tiempo limitado garantiza a todos los jugadores un 80 por ciento de reducción de enfriamiento y elimina el coste de todas las habilidades.

Según Nijland, el rumor vino a raíz de que un miembro del equipo de IGN tuvo supuestamente una malinterpretación sobre los aspectos. Riot planea introducir aspectos de NERF -basados en el arma de juguete Nerf Blaster- en VALORANT en vez de aspectos de URF.

Esto quiere decir que los aspectos de campeones de League of Legends seguramente no serán parte del futuro de VALORANT, a pesar de las similitudes entre Akali y Ekko con los agentes Jett y Phoenix.

El lanzamiento de VALORANT está previsto para el verano de 2020.

Artículo publicado originalmente en inglés por Jerome Heath en Dot Esports el 12 de marzo.