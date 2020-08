Una plataforma de VALORANT te dice si has jugado contra un streamer famoso

Si eres fan de VALORANT y te preguntas si alguna vez has superado (o te ha superado) un streamer famoso, esta es tu oportunidad de averiguarlo.

Un equipo de «entusiastas de los videojuegos» creó una plataforma que te permite saber si alguna vez te has enfrentado a streamers famosos en VALORANT. VODsearch.tv espera «aumentar la cantidad y la calidad de formas en que streamers y fans se conectan», según la pestaña About Us de la herramienta.

Para comenzar, escribe el nombre que usas en VALORANT en la barra de búsqueda. Si has jugado con algún streamer, deberías poder seleccionar tu nombre. Luego, aparecerá una lista de todos los partidos que jugaste contra los streamers.

Si bien los jugadores pueden ver el VOD completo de su partido contra un streamer, la plataforma también indica momentos emocionantes de la partida para que puedas saltar instantáneamente a la parte donde ocurrieron las muertes. Y todas las vistas de VODsearch.tv van directamente al recuento de espectadores de los streamers en Twitch.

Los creadores también señalaron que capturaron las cuentas alternativas y smurf de los streamers, lo que amplía el espectro de posibles coincidencias.

Toda plataforma nueva en beta siempre tiene baches. Los jugadores pueden comunicarse con los creadores si tienen algún comentario o pregunta.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Andreas Stavropoulos el 17 de agosto de 2020.