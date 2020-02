Un jugador de CS:GO se salvó con una granada flashbang

Los tiros a la cabeza con balas Desert Eagle son mortales desde cualquier distancia, pero este jugador de CS:GO sobrevivió porque lanzó una granada flashbang.

No, no cegó a su oponente para hacerle perder el tiro. El jugador lanzó su flashbang poco antes de lo que habría sido un disparo a la cabeza con una Deagle y la granada bloqueó accidental y parcialmente el disparo, causando solo 15 de daño.

El usuario de Reddit que posteó el clip en el subreddit de CS:GO se sorprendió de no haber matado al AT. «Pensé que estaría muerto», dijo el usuario. «Rápidamente giré a la izquierda para la repetición de su compañero de equipo, pero me dieron dos», añadió.

No hay antecedentes de que algo similar ocurriera en partidas oficiales de CS:GO. Pero cuando ocurren situaciones extrañas como esta de vez en cuando, las y los jugadores lo describen como «te dieron el CS:GO«, lo que implica que el juego está fallado.

Parece irracional pensar que una flashbang pueda absorber tanta potencia de fuego, especialmente porque puedes matar a dos jugadores con una bala Desert Eagle si están cerca uno del otro y se alinean: un tiro a la cabeza inflige 233 de daño.

No está claro si Valve revisará esta jugada o lanzará una corrección rápida en la próxima actualización.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leonardo Biazzi el 21 de febrero de 2020.