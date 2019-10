Todos los campeones vistos hasta ahora en el Fighting de Riot

Desde que Riot Games anunció el desarrollo de un juego fighting en Evo 2019, los fans se alegraron saber más al respecto en la reciente celebración del décimo aniversario de League of Legends. Riot, sin embargo, no no anunció más que algunas escenas in-game de la primera fase de desarrollo en la que se encuentra el proyecto.

La comunidad de los fighting tendrá que esperar para conocer más detalles sobre el nuevo juego de lucha de Riot, titulado Proyecto L de momento. Las pocas escenas que vimos, sin embargo, enseñaron algunos de los campeones que aparecerán en el juego.

Estos son todos los campeones que podrán jugarse en Proyecto L de momento.

Darius

Uno de los campeones que veremos en el nuevo entorno 2.5D del nuevo fighting de Riot es Darius. Por lo que parece, tendrá muchas de las habilidades básicas asociadas al campeón, usando su hacha para cortar a enemigos y tirarlos al suelo.

Ahri

Image via Riot Games

El zorro de nueve colas favorito del LOL también pudo vislumbrarse en el gameplay. Aún no está claro si Ahri podrá encantar a sus oponentes con su magia, y no parece estar sujetando un orbe. En vez de eso, parece estar canalizando energía arcana directamente de sus manos.

Jinx

En las escenas que compartió Riot, solo vemos a Jinx usando su pistola Pow-Pow para disparar mini-balas y golpear enemigos. Su modelo también muestra que lleva Espinas de Pescado, su segunda pistola, pero no la hemos visto usarla.

Katarina

Screengrab via Riot Games

Como era de esperar, Katarina peleará con sus dagas. Las usará tanto para cortar a sus enemigos como para defenderse de sus ataques. Sin embargo, no parece que vaya a estar lanzando las dagas como lo hace en la Grieta. En vez de eso, parece que luchará como una unidad melee.

Los campeones de LOL tendrán nuevas habilidades y animaciones en Proyecto L

Proyecto L aún está en una fase inicial de desarrollo, y el acceso alpha aún no se ha anunciado. Sin embargo, por lo que hemos podido ver, está claro que los campeones del proyecto usarán sus habilidades típicas de la Grieta adaptadas para el entorno fighting – con unas cuantas habilidades más y animaciones para movimientos de salto, para cuando esquivan, bloquean, agarran, y todos los otros movimientos típicos de un juego de lucha.

La comunidad de los fighting tiene una reputación de ser muy exigente, y hay bastantes desarrolladores que han fracasado en contentarla. Probablemente esta sea la rzón principal por la que Riot se está tomando su tiempo desarrollando un fighting en condiciones que contará con combos que resulten cómodos y adecuados a gamers con experiencia, pero fáciles de aprender para aquellos que estén aprendiendo de cero. A primera vista, parece que el Proyecto L será parecido a Dragon Ball FighterZ.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Marta Juras el 22 de octubre de 2019.