VALORANT, previamente conocido como Proyecto A, es un shooter en primera persona, competitivo y 5v5 para PC.

Fue creado por Riot Games, los desarrolladores detrás de League of Legends, Legends of Runeterra, y Teamfight Tactics, y se encuentra más o menos entre un Overwatch in un Counter-Strike en cuanto a gameplay. Enfrenta a dos equipos de cinco jugadores en un sistema de veinticuatro rondas, y atacantes vs defensores.

VALORANT combina la precisión, el desafío, y momentos clutch que recompensan la creatividad, e incluye un arsenal de armas, personajes con habilidades únicas, y mapas, específicamente tuneados para un ambiente competitivo.

Pero, ¿qué más ofrece, y por qué genera tanto hype? Esto es todo lo que sabemos sobre VALORANT.

Free-to-play

Image via Riot Games

Como League of Legends, Legends of Runeterra, y Teamfight Tactics, VALORANT es free-to-play.

Los detalles completos aún no han sido revelados, pero podemos asumir que VALORANT tendrá micro-transacciones, con cosméticos para personajes y armas, que no ofrecen ningún tipo de ventaja in-game.

Así es como otros juegos del mercado funcionan cuando son free-to-play, y en el caso de Riot, tendría mucho sentido.

Servers 128-tick

Image via Riot Games

Al contrario de otros shooters de PC como Counter-Strike, Overwatch, Call of Duty, y Rainbow Six, VALORANT tiene servidores dedicados de 128 tick. Esto es una novedad en juegos FPS.

Un tickrate alto suele ser lo ideal en servidores de torneos, LANs, y páginas de suscripción, cono el FACEIT y ESEA de Counter-Strike.

Servidores de 128 ticks significa que VALORANT tendrá un gameplay más consistente y competitivo, en cuanto a precisión, ventaja de peakers, y registro de balas. Es algo enorme para los fans de FPS, y por suerte, Riot ha decidido dar su máxima prioridad a ello.

Plataforma

Image via Riot Games

De momento, VALORANT está reservado para jugadores de PC. Esto podría cambiar en un futuro, pero por ahora, los jugadores de consola y móvil tendrán que esperar.

League of Legends y Teamfight Tactics estarán disponibles dentro de muy poco para jugar en móvil y consola, y es algo que ha costado mucho tiempo conseguir.

Riot podría crear un port para consola o móvil si VALORANT tiene éxito. Sin embargo, lo más probable es que eso tarde en suceder.

Especificaciones técnicas

Image via Riot Games

VALORANT está supuestamente optimizado para funcionar en una variedad de PCs, como League of Legends. En teoría, esto permitiría una audiencia más global para el juego a nivel competitivo.

Especificaciones recomendadas – 60 frames por segundo:

CPU: Intel i3-4150

GPU: Geforce GT 730

Especificaciones High-end – 144+ frames por segundo:

CPU: Intel Core i5-4460 3.2GHz

GPU: GTX 1050 Ti

Especificaciones mínimas – 30 frames por segundo:

CPU: Intel i3-370M

GPU: Intel HD 3000

Recomendaciones de hardware:

Windows 7/8/10 64-bit

4GB RAM

1GB of VRAM

Fecha de lanzamiento

Image via Riot Games

La fecha exacta de lanzamiento de VALORANT aún no ha sido revelada, pero se anticipa que llegará en algún momento de este próximo verano – mucho antes de lo que se esperaba.

El beta testing de VALORANT debería dar comienzo dentro de muy poco, posiblemente en el próximo par de meses.

De nuevo, los detalles ahora mismo son muy generales. Sin embargo, hay jugadores profesionales de juegos como Counter-Strike, Overwatch, y Fortnite, que pronto serán invitados para testear el juego en la sede de Riot, y podrán streamearlo todo en Twitch.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 2 de marzo de 2020.