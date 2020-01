Todo lo que sabemos sobre Pokemon Home

Lo prometido es deuda, así que Game Freak y Nintendo nos han dado una lista exhaustiva de detalles, funciones, y elementos clave que se incluirán en el lanzamiento de Pokemon Home en febrero, y la mayor parte de sorpresas son buenas noticias tanto para nuevos jugadores como para veteranos.

Home no solo va a reemplazar a Pokemon Bank, sino que también tendrá un Global Trade System incorporado a la app que te permitirá ver detalles específicos de cada uno de tus pokemon, parecido a la función que tenía Pokemon Go. Sin embargo, y como era de esperar, habrá algunas diferencias fuertes entre lo que ofrece el plan gratuito y lo que ofrece el plan Premium.

Basado en toda la información disponible a través de The Pokemon Company y la página oficial de Pokemon, esto es todo lo que sabemos actualmente sobre la app de Pokemon Home, para móviles y para Nintendo Switch.

Pero antes de ver en detalle todo lo que la app ofrece, esto es lo que costará el Plan Premium:

Un mes Tres meses 12 meses $2.99 $4.99 $15.99

Mover Pokémon entre juegos

El foco principal de Home es permitir que los jugadores puedan transferir Pokemon de juegos viejos a Espada y Escudo siempre y cuando los pokemon sean aptos para el cambio. Esto funcionará con Pokemon Bank en la Nintendo 3DS, Pokemon Go, y ambos Pokemon: Let’s Go, Pikachu! y Pokemon: Let’s Go, Eevee!

Pantallazo via Pokémon

Cada juego funcionará de forma distinta cuando se utilice Home como complemento. Con Escudo y Espada, por ejemplo, solo se podrán intercambiar Pokemon de octava generación, depositar pokemon, o recibir pokemon de juegos antiguos siempre y cuando sean aptos. Sin embargo, Bank, Go, y los títulos Let’s Go funcionarán de manera muy distinta.

Tanto para Let’s Go Pikachu como para Eevee, los jugadores podrán mover Pokemon entre los dos títulos, y también a Escudo y Espada, pero no podrán recibir Pokemon de títulos más antiguos que los de Go, que además, es una función que ya existe dentro del propio juego. Una vez un pokemon se saca de Let’s Go, no puede volver a entrar porque tienen estadísticas distintas y otros atributos que no se aplican a otros juegos de la colección.

Pokemon Go también es un callejón sin salida en este aspecto, ya que no puede recibir Pokemon de otros títulos, aunque eso se hizo bastante obvio cuando no era posible conseguir Pokemon de Let’s Go a pesar de tener esa función dentro del juego.

Y al igual que Pokemon Bank es un servicio premium, para enlazar y transferiur pokemon de títulos antiguos de 3DS y otros, necesitarás el plan Premium para Home. Esto te permitirá transferir todos tus pokemon de cualquier juego desde la segunda generación hasta Espada y Escudo, siempre y cuando puedas llevarlos a Bank.

Screengrab via Pokémon

Game Freak también ha lanzado una oferta especial de lanzamiento. haciendo que Bank y el Poke Transporter estén disponibles para usar de forma gratuita para todo el mundo. Puedes encontrar más información sobre cómo funciona Pokemon Bank en la página oficial de Pokemon.

Intercambios a través de Wonder Box o GTS

El Global Trade System volverá con Home, y permitirá a jugadores intercambiar con amigos sin fronteras, usando los pokemon guardados en la cuenta. Aún no sabemos los detalles de como funcionará cada uno de estos intercambios, pero esto es lo que sí sabemos:









Wonder Box

En lo que parece ser una versión pasiva de Wonder Trading, puedes colocar a tus pokemon en una caja especial y se intercambiarán sin que tengas que hacer nada más. Si utilizas el plan básico, puedes colocar hasta tres pokemon a la vez, pero con Premium podrás dejar hasta 10 pokemon.

GTS

El GTS es una forma en la cual los jugadores pueden especificar exactamente qué pokemon buscan en un intercambio, lo cual significa que puedes buscar a alguien que tiene exactamente lo que estás buscando, incluso si lo que buscas es un pokemon que aún no tienes en la Pokedex. Sin embargo, sí que tendrás la limitación de solo poder meter un pokemon en el GTS a la vez con el plan básico, mientras que los usuarios Premium podrán depositar hasta tres pokemon en cualquier momento.

Intercambio de sala

Tal y como se intercambiaba con amigos en las antiguas Union Rooms, los intercambios de salas son sencillamente versiones extendidas de lo que permite hasta 20 entrenadores entrar a una sala e intercambiar unos con otros. Sin embargo, los intercambios en esta sala se hacen de manera que ninguno sabe qué pokemon recibirá ni de quien hasta que todos los intercambios se hayan completado.

Además, no hay exclusividad de Premium para estas funciones, aparte del hecho de que no puedes abrir una sala para tí solo, lo cual no debería afectar mucho considerando que los participantes en este tipo de intercambio con casi siempre completamente aleatorios.

Intercambio de amigos

La forma básica de intercambio que siempre has podido disfrutar en Pokemon, en la cual tú y un amigo os juntáis e intercambiais Pokemon a través de una conexión compartida. Ninguna parte de esta función está limitada al plan premium.

También llegan muchos extras

Hay muchas otras sorpresas que llegarán con Pokemon Home. Por ejemplo, el National Pokedex volverá com modelos en 3D de las artes de los pokemon originales con una pinta increíble, así como la habilidad de juzgar a tu pokemon, como en Go.

Este es el desglose de cada uno de esos extras.

National Dex

pantallazo via Pokémon

Los pokemon que añadas a tu registro de Home se añadirán automaticamente a tu National Dex y todas las formas extra también se documentarán, como las mega evoluciones o las formas Gigantimax. Todas estas llegarán con artes únicas, entradas de texto, y la opción de ver detalles sobre las habilidades y lo que puede aprender.

También podrás determinar con qué juegos es compatible con un menu debajo de la imagen principal, lo cual te indicará si puedes utilizarlo en Escudo y Espada o no.

Regalos Misterio

Screengrab via Pokémon

En la versión móvil de Home, recibirás ocasionalmente regalos especiales que podrán utilizarse en Escudo y Espada, o incluso recompensas especiales solo para Home. Habrá un menú dedicado para esta función, con la habilidad de escanear códigos y patrones, así como para entrar en eventos locales, lo cual nos da una pista a posibles usos futuros de la app.

Juzga a tus pokemon

Screengrab via Pokémon

Como función exclusiva de usuarios Premium, la funcion de juzgar te dejará ver lo fuerte que es tu pokemon viendo sus IV y otras métricas.

Tu habitación

De esta función aún no sabemos mucho, pero parece tratarse más de un editor de perfil con stickers y otros objetos coleccionables que puedes obtener al completar tareas y desafíos con la app. Más información se desvelará cuando se acerque el lanzamiento oficial.

Datos de Batalla y Noticias

Los datos de batalla te enseñarán el desglose de los distintos aspectos de una competición online en Escudo y Espada. Esto incluye los porcentajes de Pokemon y movimientos, pero esta función llegará después del lanzamiento.

También puedes ver las noticias que irán llegando, los próximos eventos, premios, y más información en la app.

Pokémon Home Points

Por último, los puntos en Pokemon Home son una moneda que puede conseguirse depositando más y más Pokemon en la app. Esta moneda se puede transferir a BP que podrás usar en títulos de pokemon para comprar ítems de competición.

Y ahora que hemos abordado toda esa información, este es el desglose de las diferencias entre el plan básico y el plan Premium, así como una tabla adicional que enseña las funciones que solo funcionarán en Switch y en la versión móvil de la app.

Plan Básico vs Premium

Función Básico Premium Trasladar Pokémon del Pokémon Bank No disponible Disponible Límite de depósito general 30 Pokémon 6,000 Pokémon Límite de depósito Wonder Box Tres Pokémon 10 Pokémon Límite de depósito GTS Un Pokémon Tres Pokémon Intercambio de sala Participación Participación y organización Función de juzgar No disponible Disponible

Funciones por versión

Función Switch Móvil Mover Pokémon de Let’s Go, Pikachu! y Eevee! Disponible No disponible Mover Pokémon de Espada and Escudo Disponible No disponible Mover Pokémon de Pokémon Bank Disponible Disponible Juzgar Pokémon Disponible Disponible Intercambiar Pokémon No disponible Disponible Regalos Misterio No disponible Disponible Datos de Batalla No disponible Disponible Noticias No disponible Disponible Intercambio de Home Points por BP Disponible No disponible

Pokémon Home está previsto de lanzamiento en febrero, pero la fecha exacta aún está por confirmar.



Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cale Michael el 29 de enero de 2020.