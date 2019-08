The International 9: resultados y posiciones de la fase de grupos

Este artículo es presentado por StatBanana, la mejor herramienta de estrategia para Dota 2.

El mayor evento del año para Dota 2 ha comenzado. Los equipos jugarán a la mejor de dos partidas en un formato de todos contra todos dentro de cada grupo para determinar la clasificación final en The International 9.

La fase de grupos de TI9 se desarrollará durante cuatro días desde hoy jueves 15 al domingo 18 de agosto.

Los cuatro mejores equipos de cada grupo se colocarán en la instancia superior, mientras que el equipo inferior de cada grupo será eliminado del torneo sin jugar en el escenario principal. Los equipos restantes ingresarán a la instancia inferior, jugando por su supervivencia el 20 de agosto.

Estos son los resultados de cada serie individual durante los cuatro días de la etapa grupal. Las posiciones se actualizarán cuando se completen los resultados. Las partidas más recientes estarán en la parte superior de la lista. Los horarios corresponden a la hora central de EE.UU.

Grupo A – posiciones

1 Team Secret 6-0 2 PSG.LGD 4-0 3 Mineski 2-0 4 Newbee 2-2 5 TNC Predator 2-2 6 Team Liquid 2-4 7 Chaos Esports Club 1-4 8 Alliance 0-3 9 Keen Gaming 0-4

Grupo B – posiciones

1 Vici Gaming 4-0 2 Virtus.pro 3-1 3 OG 3-1 4 Fnatic 2-2 5 Natus Vincere 2-2 6 Royal Never Give up 1-3 7 Evil Geniuses 1-3 8 Infamous 0-2 9 Ninjas in Pyjamas 0-2

Resultados Día uno

6 hs, hora central de EEUU (15 de ago.)

Team Secret vs. Team Liquid 2-0

Partida 1: Secret 29 – 10 Liquid

29 – 10 Liquid Partida 2: Liquid 10 – 29 Secret

PSG.LGD vs. TNC Predator

Partida 1: En vivo!

Alliance vs. Chaos Esports Club 0-1

Partida 1: Chaos 34 – 38 Alliance

Partida 2: En vivo!

Keen Gaming vs. Mineski

3:30 hs (15 de ago.)

Virtus Pro vs. Royal Never Give Up 1-1

Partida 1: RNG 17 – 21 VP

Partida 2: VP 14 – 29 RNG

Evil Geniuses vs. Natus Vincere 1-1

Partida 1: Na’Vi 34 – 26 EG

34 – 26 EG Partida 2: EG 54 – 41 Na’Vi

OG vs. Infamous 2-0

Partida 1: Infamous 18 – 39 OG

Partida 2: OG 27 – 13 Infamous

Vici Gaming vs. Fnatic 2-0

Partida 1: VG 41 – 14 Fnatic

41 – 14 Fnatic Partida 2: Fnatic 17 – 35 VG

1 hs (15 de ago.)

Team Liquid vs. Chaos Esports Club 2-0

Partida 1: Liquid 41 – 14 Chaos

41 – 14 Chaos Partida 2: Liquid 21 – 5 Chaos

TNC Predator vs. Mineski 0-2

Partida 1: TNC 20 – 25 Mineski

Partida 2: Mineski 31 – 12 TNC

PSG.LGD vs. Keen Gaming 2-0

Partida 1: Keen 10 – 26 PSG.LGD

Partida 2: Keen 23 – 44 PSG.LGD

Team Secret vs. Newbee 2-0

Partida 1: Secret 24 – 35 Newbee

24 – 35 Newbee Partida 2: Newbee 23 – 35 Secret

22:30 hs (14 de ago.)

Vici Gaming vs. Royal Never Give Up 2-0

Partida 1: RNG 22 – 24 VG

Partida 2: VG 25 – RNG 7

Virtus Pro vs. Ninjas in Pyjamas 2-0

Partida 1: VP 22 – 6 NiP

22 – 6 NiP Partida 2: NiP 22 – 23 VP

Evil Geniuses vs. Fnatic 0-2

Partida 1: Fnatic 31 – 10 EG

31 – 10 EG Partida 2: Fnatic 32 – 21 EG

OG vs. Natus Vincere 1-1

Partida 1: Na’Vi 21 – 48 OG

Partida 2: Na’Vi 40 – 27 OG

20 hs (14 de ago)

Team Secret vs. Alliance 2-0

Partida 1: Secret 25 – 36 Alliance

25 – 36 Alliance Partida 2: Secret 20 – 8 Alliance

Team Liquid vs. Newbee 0-2

Partida 1: Newbee 39 – 14 Liquid

39 – 14 Liquid Partida 2: Newbee 39 – 14 Liquid

PSG.LGD vs. Chaos Esports Club 2-0

Partida 1: PSG.LGD 21 – 7 Chaos

21 – 7 Chaos Partida 2: Chaos 11 – 27 PSG.LGD

TNC Predator vs. Keen Gaming 2-0

Partida 1: Keen 18 – 36 TNC

Partida 2: Keen 44 – 47 TNC

Día uno – programa

Día dos – programa

20 hs (15 de ago.)

Virtus Pro vs. Vici Gaming

Evil Geniuses vs. OG

Ninjas in Pyjamas vs. Fnatic

Natus Vincere vs. Infamous

22:30 hs (15 de ago)

TNC Predator vs. Alliance

PSG.LGD vs. Newbee

Team Secret vs. Keen Gaming

Team Liquid vs. Mineski

1 hs (16 de ago.)

Evil Geniuses vs. Royal Never Give Up

Virtus Pro vs. Natus Vincere

OG vs. Ninjas in Pyjamas

Vici Gaming vs. Infamous

3:30 hs (16 de ago.)

Team Liquid vs. PSG.LGD

Alliance vs. Keen Gaming

Chaos Esports Club vs. Mineski

TNC Predator vs. Newbee

6 hs (16 de ago)

Vici Gaming vs. Evil Geniuses

OG vs. Royal Never Give Up

Fnatic vs. Infamous Gaming

Ninjas in Pyjamas vs. Natus Vincere

Día tres – programa

20 hs (16 de ago)

Team Secret vs. TNC Predator

Alliance vs. Newbee

Chaos Esports Club vs. Keen Gaming

PSG.LGD vs. Mineski

22:30 hs (16 de ago.)

Virtus Pro vs. OG

Ninjas in Pyjamas vs. Royal Never Give Up

Fnatic vs. Natus Vincere

Evil Geniuses vs. Infamous

1hs (17 de ago.)

TNC Predator vs. Chaos Esports Club

Team Liquid vs. Alliance

Newbee vs. Keen Gaming

Team Secret vs. Mineski

3:30 hs (17 de ago.)

OG vs. Fnatic

Royal Never Give Up vs. Natus Vincere

Vici Gaming vs. Ninjas in Pyajmas

Virtus Pro vs. Infamous

6 hs (17 de ago.)

Team Secret vs. PSG.LGD

Team Liquid vs. Keen Gaming

Newbee vs. Chaos Esports Club

Alliance vs. Mineski

Día cuatro – programa

20 hs (17 de ago.)

Virtus Pro vs. Evil Geniuses

Ninjas in Pyjamas vs. Infamous

Royal Never Give Up vs. Fnatic

Vici Gaming vs. Natus Vincere

22:30 hs (17 de ago)

Team Liquid vs. TNC Predator

Team Secret vs. Chaos Esports Club

PSG.LGD vs. Alliance

Newbee vs. Mineski

1hs (18 de ago)

Vici Gaming vs. OG

Virtus Pro vs. Fnatic

Evil Geniuses vs. Ninjas in Pyjamas

Royal Never Give Up vs. Infamous

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Dexter Tan Guan Hao el 14 de agosto de 2019.