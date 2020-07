T1 despide a ANTi por ser acusado de mantener relaciones sexuales con una menor

T1 ha acabado todas las relaciones que tenía con el profesional de Super Smash Bros Jason «ANTi» Bates tras ser acusado de haber mantenido relaciones sexuales con una menor en 2016.

La situación tuvo lugar en el Smash The Record de 2016. Bates llegó a Orlando y utilizó Tinder para hacer match con la mujer en cuestión, conocida como Samantha. Sin embargo, ella ha preferido mantener el anonimato en sus declaraciones iniciales.

En vez de acusar públicamente mediante TwitLonger o imágenes Samantha contactó con Shiva, otro miembro de la comunidad de Smash que fue mencionado en la situación de Richard «Keitaro» King. En los mensajes anónimos previos declaró que inicialmente mintió al decir su edad, que bebió con Bates y finalmente tuvo relaciones sexuales con él, igual que con D’Ron «D1» Maingrette, Ryan «La Luna» Coker-Welch y Keitaro.

She wanted to remain anonymous pic.twitter.com/rrs8Np9WtD — shiva (@shxvah) July 2, 2020

«No sé si en mi cabeza sigo pensando que «consentí» ponerme en esas situaciones, que aceptaría los ubers, que bebería con ellos y les acompañaría a sus habitaciones en los hoteles» declaró Samantha. «Aunque sabía lo que estaba haciendo mentí deliberadamente sobre mi edad para poder quedar con esa gente que por entonces mis amigos admiraban».

Bates respondió con un TwitLonger -posteriormente eliminado- que explicaba la situación desde su punto de vista, aunque no menciona a ninguna otra figura en la historia.

En su comunicado Bates declaró que en las conversaciones iniciales en Tinder le preguntó su edad y ella le dijo que tenía 18 años. También afirma que ella mantuvo todo el tiempo que interactuaron tenía la edad legal, a pesar de que posteriormente ella le confesó que tenía 15 años.

«Lo consentiste durante todo el tiempo mientras mantenías que tenías 18 años, inicialmente te pregunté en Tinder «cuántos años tienes» porque sé que la gente miente sobre su edad todo el rato» dijo Bates. «Has admitido que mentiste con tu edad para poder quedar con nosotros, y honestamente me gustaría ver una evidencia que demostrara que tenías 15 años en aquel momento, ya que sinceramente esto parece una venganza porque estás molesta porque no mantuvimos ningún tipo de relación y dejamos de hablar».

Otro jugador de Smash llamado Stone aseguró que Samantha le contó la historia tres años antes después de hablar con ANTi en Tinder. Según Stone, ella le aseguró que mintió a Bates con su edad pero nunca reveló el tipo de interacciones que mantuvieron.

Según el comunicado oficial de T1, Bates ha sido despedido de la organización a causa de las acusaciones, igual que Nairoby «Nairo» Quezada y Keitaro respectivamente.

«Somosconscientes de las serias acusaciones que rodean a Jason «ANTi» Bates declaró T1. «Tras una discusión con el jugador, hemos decidido finalizar nuestra relación con él inmediatamente».

Bates concluyó su comunicado oficial diciendo que dará un paso atrás en la comunidad y dejará de seguir a personalidades de Smash con las que no tenga una relación de amistad porque él no ha hecho «nada mal» y no dejará que «hordas de gente» que le odian le dicten cómo debe vivir su vida.

Artículo publicado originalmente en inglés por Cale Michael en Dot Esports el 2 de julio.