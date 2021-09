Si eres jugador ocasional, aléjate de New World, sugiere Shroud

No disfrutarás del juego si no lo juegas de manera incondicional, según el famoso streamer.

New World, el esperado juego MMORPG de Amazon, se lanzó ayer y los servidores ya están repletos de acérrimos fans del género y jugadores ocasionales que quieren probar un MMO que no sea World of Warcraft.

Muchos creadores de contenido famosos también están explorando el universo de New World, incluido Shroud, más conocido por su habilidad en títulos de FPS como CS:GO, VALORANT y PUBG. La estrella norteamericana del streaming, que también tiene experiencia en WoW, hizo una recomendación en su última transmisión.

«A quienes no tienen tiempo, simplemente les diría que se mantengan alejados del juego», advirtió Shroud. «Si no tienes tiempo, simplemente no juegues. Si solo puedes jugar a este juego una hora al día, no creo que puedas llegar al final», añadió.

Shroud cree que la mayoría de los ocasionales no llegarán al nivel máximo en New World. Y si finalmente lo alcanzan, siente que aún seguirán tratando de ponerse al día con los jugadores incondicionales que están dispuestos a jugar sin parar. Los MMORPG son conocidos por exigir mucho esfuerzo a sus jugadores y no son el tipo de juego más adecuado para adultos o padres, por ejemplo.

«Para cuando alcances el nivel máximo, habrá contenido para una nueva zona con equipo nuevo», señaló Shroud. «Finalmente vas a alcanzar el nivel máximo, comenzarás a obtener el equipo básico y luego dirás, ‘oh, mierda'», destacó.

Sin embargo, en el caso de Shroud, hay una manera de lidiar con este problema en New World. El ex jugador profesional de CS:GO sugirió que los desarrolladores deberían agregar mecánicas de puesta al día al juego, como objetos que puedes comprar para subir de nivel más rápido o algún tipo de impulso, especialmente para convencer a los nuevos de que prueben el juego una vez que se acabe el entusiasmo inicial.

Es poco probable que los desarrolladores agreguen este tipo de mecánica al juego, ya que muchos jugadores expertos lo considerarían injusto. Entonces, a menos que Amazon escuche lo que dijo Shroud, los ocasionales tendrán que aceptar el hecho de que estarán por debajo del nivel en comparación con quienes juegan horas y horas a New World.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leonardo Biazzi el 29 de septiembre de 2021.