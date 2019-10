Finalmente se revelaron las habilidades de Senna, la nueva campeona de League of Legends.

A medio camino entre soporte y tiradora, tiene una gran cantidad de habilidades que le permiten ayudar a los aliados y destruir enemigos con un solo tiro. No obstante, estos nombres de habilidades no son oficiales y pueden cambiar cuando Riot revele oficialmente a la nueva campeona.

La pasiva de Senna es Absolución. Cuando la Niebla marca a los enemigos desde su W, puede atacarlos para absorber la Niebla y fortalecer sus autoataques y su Q. El alcance, el daño de ataque y la probabilidad de golpe crítico de ambos aumentan con la cantidad de Niebla que haya absorbido (presumiblemente tiene un límite). Esto significa que cuanto más tiempo se prolongue el juego, Senna será capaz de atacar desde más lejos.

La Q de Senna recuerda mucho a la Q de su esposo, Lucian. Ella disparará un tiro que curará a sus aliados (incluida a Senna) si el proyectil los atraviesa, pero también dañará a los enemigos al mismo tiempo. El nombre de la habilidad de Senna, Oscuridad Lacerante, es lo opuesto a la Q de Lucian, Luz Lacerante. Es un skillshot (tiro de habilidad) que puede apuntar tanto a aliados como a enemigos al mismo tiempo, pero debe apuntarse. Parece que Senna puede atacar torres y wards para acertar en campeones que están fuera de su alcance de objetivo, pero no fuera del alcance de su habilidad, o campeones que son invisibles para dispararles en la oscuridad.

La W de Senna es un skillshot que marca a un enemigo con Niebla. Si bien esto también se sinergia con su pasiva, después de unos segundos, la niebla detonará y enraizará a todos los enemigos cercanos. Esta debería ser una buena habilidad en el carril ya que limitará la capacidad de los soportes o bot laners con movilidad para tankear el control de masas entrante para proteger a su contraparte. La habilidad será un golpe rápido de uno-dos con su Q, permitiendo a Senna maximizar los componentes de curación y daño de la habilidad.

La Maldición de la Niebla Negra (Curse of the Black Mist), la E de Senna, podría ser una de las habilidades más rotas de todo LoL. Al igual que Pyke, cuando Senna lanza su E, se camuflará con niebla en un radio a su alrededor, y los enemigos no podrán verla. Pero el buff de velocidad de movimiento y el camuflaje no se aplican solo a ella, sino también a todos los aliados dentro del radio. Esto significa que puedes salvar rápidamente a un compañero de equipo de un gank entrante.

Sin embargo, lo que parece ser la parte más rota es la capacidad ofensiva de la habilidad. Cuando los aliados abandonan la nube de niebla, son vistos como espectros fantasmales (piensa en versiones espeluznantes de los demonios de Yorick) que no pueden ser atacados ni apuntados hasta que ataquen o entren dentro de cierto radio de un enemigo.

La definitiva de Senna, llamada en principio Sombra del Amanecer (Shadow of the Dawn), es efectivamente su Q reloaded. Su definitiva es un rayo global que protege a los aliados atrapados en el disparo, pero al mismo tiempo causa un gran daño a los enemigos. Esto tiene un enorme potencial en las peleas en equipo, ya que una gran cantidad de daño a todos los enemigos al mismo tiempo que protege a los aliados es un gran cambio de vida con una sola habilidad: podría dar vuelta fácilmente las tablas de una pelea.

Senna ya se ve como una campeona divertidísima y hoy se lanzará al PBE para que la puedas probar. Pero con toda esta utilidad y potencial cargados en su kit, existe la posibilidad de que sufra varios ajustes antes de estrenarse en los servidores principales.

El desarrollador de Riot, August Browning, ha dicho que Riot está conforme con que Senna esté a medio camino entre un tirador y un soporte, pero el soporte de Senna siempre tendrá prioridad cuando se trate de cambios a su balance.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Alex Leckie-Zaharic el 29 de octubre de 2019.