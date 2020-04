Se revela el equipo TOTS So Far elegido por la comunidad de FIFA 20

EA Sports presentó el equipo de la temporada hasta el momento (Team of the Season So Far, o TOTSSF) elegido por la comunidad de FIFA 20.

Las cartas ya están disponibles en Ultimate Team por tiempo limitado. Puedes ganarte una en FUT, pero también puedes experimentarlas en FUT Draft, ya que también estarán disponibles allí.

La comunidad de FIFA 20 votó por este conjunto específico. Hay cartas que se adaptan bien al meta actual, como la de Wilfried Zaha, del Crystal Palace, con 92 puntos de valoración, Felipe Anderson, de West Ham, con 92, y la de Moses Simon, de Nantes, con 88.

¡Con casi medio millón de votos, el Equipo de la Temporada elegido por ustedes ya está aquí! 👏🔵#TOTSSF #FUT20 #FIFA20https://t.co/EUkdyLWfTL pic.twitter.com/MKZRj4rJp3 — EA SPORTS FIFA LATAM (@EASPORTSFutbol) April 24, 2020

Junto con este conjunto de cartas, EA lanzó dos Objetivos de Jugador del TOTSSF que puedes ganar simplemente jugando: un Marcus Thuram, de Borussia Mönchengladbach y con 89, y un Ivan Toney, de Peterborough United y 88 puntos de valoración.

Si deseas completar los desafíos SBC (de creación de escuadras), EA añadió una Mauro Icardi, de Paris Saint-Germain y con 90, que cuesta alrededor de 150.000 monedas FUT, según FUTBIN, un sitio web que se especializa en contenido de FIFA.

Este es el conjunto de cartas del TOTSSF elegidas por la comunidad que se lanzaron hoy. Incluyen la nueva calificación general de los jugadores, así como la general de su carta de oro.

Equipo de la temporada

Thibaut Courtois 88 -> 93 (Real Madrid)

Diego Godín 88 -> 93 (Internazionale)

Joe Gomez 80 -> 93 (Liverpool)

Gerard Piqué 88 -> 93 (Barcelona)

Casemiro 87 -> 92 (Real Madrid)

Fernandinho 87 -> 91 (Manchester City)

C Sergio Busquets 89 -> 93 (Barcelona)

Sergio Busquets 89 -> 93 (Barcelona) Thiago 87 -> 93 (Bayern Munich)

Felipe Anderson 84 -> 92 (West Ham)

Julian Brandt 84 -> 90 (Borussia Dortmund)

Wilfried Zaha 83 -> 92 (Crystal Palace)

Suplentes

Péter Gulácsi 85 -> 89 (RB Leipzig)

Bernd Leno 84 -> 88 (Arsenal)

Pepe 84 -> 88 (Porto)

Nordi Mukiele 77 -> 89 (RB Leipzig)

Alejandro Grimaldo 83 -> 89 (Benfica)

Lucas Leiva 84 -> 88 (Lazio)

Rodrigo Bentancur 79 -> 88 (Piemonte Calcio)

Moses Simon 75 -> 88 (Nantes)

Moussa Dembélé 88 -> 89 (Lyon)

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leonardo Biazzi el 24 de abril de 2020.