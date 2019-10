Se han desvelado las habilidades de Syndra, Vladimir, Annie, y Zyra en Teamfight Tactics

Tras el stream de Riot Games por el décimo aniversario de League of Legends, sabemos que habrá varios cambios para Teamfight Tactics el año que viene. Los Elementos Se Alzan traerá una manada de nuevos campeones, clases, y orígenes al modo de juego – y cuatro campeones fueron confirmados recientemente: Syndra, Vladimir, Annie, y Zyra.

Syndra y Vladimir caen bajo la nueva clase de Mago dentro del origen de Océano. Ambos campeones fueron desvelados por el YouTuber Jonas «Sp4zie» Ring. También explicó que Riot ha permitido a varios streamers y creadores de contenido desvelar información sobre los nuevos contenidos que llegarán al juego la próxima temporada.

Sp4zie on Twitter NEW CHAMPIONS in TFT coming soon with #RiseOfTheElements NEW CHAMPS: Syndra & Vladimir NEW CLASS: Mage NEW ORIGIN: Ocean https://t.co/Mrzlgzr2ky

El hechizo de Syndra en TFT se llama Hidroesfera, su Q en la Grieta del Invocador – crea una bola en un punto objetivo concreto que hace daño a unidades enemigas. Por otro lado, el hechizo de Vladimir se llama Drenaje, que es exactamente igual que su Q en la Grieta, con la que hace daño a un objetivo y se cura en igual medida.

Dora Özsoy on Twitter TFT 2. Set #RiseoftheElements çok yakında geliyor! Benden size ÖZEL Türkçe Önizleme!! Bir tane de sürpriz Çöl – Efendi şampiyonu var elimde, kim olabilir acaba? 🧐 Bi 1k beğeninizi göreyim, onu da açarım😈

El YouTuber turco Dora Ozsoy desveló que Annie y Zyra también llegarán al roster de campeones TFT como Inferno/Summoners. La ultimate de Annie llama a Tibbers, quien hace daño en área, y Zyra crea dos plantas escupe-fuegos que no se pueden fijar como objetivos y atacarán a los enemigos más cercanos. También desveló el origen Desierto, que dará a las unidades de 50% a 90% de penetración de armadura, dependiendo de si tienes dos o cuatro unidades de ese origen.

Sigue al corriente de las últimas actualizaciones con tus creadores de contenido favoritos para ver si han sido elegidos por Riot para desvelar más campeones antes del lanzamiento de Los Elementos Se Alzan en la pretemporada.

Turkish YouTuber Dora Özsoy revealed that Annie and Zyra will both be joining the TFT champion roster as Inferno-Summoner units. Annie’s ultimate summons Tibbers to deal area-of-effect damage and plenty of auto-attack damage. Zyra summons two untargetable flame spitter plants in the corners of the board and will attack the closest enemy units. He also revealed the Desert origin, which will give units 50 to 90 percent armor penetration based on whether you have two or four units of that origin.

Keep checking on your favorite TFT content creators to see if they’ve been chosen by Riot to reveal more champions leading up to the release of Rise of the Elements to begin the upcoming preseason.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 21 de octubre de 2019.