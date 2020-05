Riot no hace nada contra los jugadores tóxicos en League of Legends, según Voyboy

El ambiente de la cola en solitario y las ranked de League of Legends se enrareció en los últimos años debido a los tóxicos y griefers. De hecho, un video del ex profesional y popular streamer Voyboy denunció la inacción de Riot Games ante estos problemas, y añadió que la escena competitiva pasa por su peor momento debido a la actitud de sus jugadores.

Voyboy cree que muchos jugadores no tienen miedo de ser tóxicos porque Riot no busca sancionar a quienes intencionalmente molestan, irritan o abusan verbalmente de sus compañeros de equipo. Casi todas las personas que han jugado a LoL tuvo más de una experiencia con la toxicidad, y es probable que la persona tóxica no haya sido baneada.

«No tiene sentido denunciarlos porque Riot no los sancionará», afirmó Voyboy. «Nadie tiene miedo de meterse en problemas [y] nadie tiene miedo de ser excluido de la cola en solitario. Riot lo dejó muy claro, mediante su falta de vocalización sobre los crecientes problemas que está experimentando la base de jugadores, que realmente no les importa. Si les importara, ya habrían hecho algo”, manifestó.

El jugador de 25 años de edad también mencionó que a menos que escribas una palabra ofensiva que queda marcada por un filtro automático, es probable que tus acciones no te metan en problemas. Esto es duro para los jugadores de Elo más elevados porque en general terminan jugando contra las mismas personas, lo que significa que volverán a sufrir el abuso.

Todos los niveles de LoL sufrieron este tipo de toxicidad durante mucho tiempo, lo que afectó la reputación del juego. Numerosos profesionales y reconocidas personalidades estuvieron de acuerdo con las declaraciones de Voyboy, entre ellos Doublelift, Danny «Shiphtur» Le y el fundador de CLG, HotshotGG.

«Presioné para que hubiera cambios en Riot durante los últimos ocho años a través de muchos canales diferentes», indicó HotshotGG. «Riot no ha hecho ningún esfuerzo porque no quieren o no son capaces. El espíritu competitivo se está muriendo día a día», añadió.

Si este video llega a las personas necesarias, podría hacer una diferencia. El investigador de Riot, Nathan «Blaustoise» Blau, dijo que la gente estaba «compartiendo y discutiendo este video, y otros sobre temas similares, internamente». Tal vez hizo falta que uno de los streamers más positivos de LoL pusiera en marcha el andamiaje para solucionar los problemas de toxicidad del juego.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 5 de mayo de 2020.