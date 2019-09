Riot cierra simulador de League of Legends creado hace 3 días por un fan

Hace tres días, un talentoso desarrollador web creó un complejo simulador de League of Legends (LoL) que podía replicar partidas reales en cola, en solitario y en enfrentamientos, partidas clasificadas por equipo y varias estrategias. Pero ahora el desarrollador indicó que Riot Games está clausurando el simulador.

«Estoy triste por esto y definitivamente entiendo si ya no quieren apoyarme después de que corté todas las conexiones con LoL«, dijo en el sitio web ya clausurado. «No quiero tener ningún problema con Riot Games ya que personalmente me gusta mucho y obviamente porque es de su propiedad, así que no hay razón para discutir sobre nada de todos modos», añadió.

Aunque a muchos fans les decepcionó el cierre de un proyecto tan creativo, hay muchas personas que entienden por qué Riot tuvo que hacer cumplir esta regla en el sitio web del joven de 19 años.

«Claro, si no es popular, no es tan importante, pero si tiene cierta popularidad se convierte en una responsabilidad legal si no lo cierran», explicó un usuario de Reddit. «Hace que cosas como demandar a los clones de League sea casi imposible porque [esas compañías] pueden referirse a los juegos populares creados por fans que usan la IP de LoL que no fueron clausurados», expresó.

Algunas personas dijeron que el desarrollador debería rehacer el simulador de LoL sin ninguno de los nombres de marca, campeones o runas de Riot y simplemente llamarlo un simulador de MOBA. De esta manera, podría evitar las repercusiones de Riot porque ninguno de sus nombres y propiedades están en uso. Pero esto tampoco garantiza que el proyecto sea tan popular debido a la falta de conexión con LoL.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 17 de septiembre de 2019.