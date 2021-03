PUBG Mobile ganó más de 7 millones de dólares por día en 2020

Las y los jugadores de PUBG Mobile gastaron US$ 7 millones en la tienda del juego diariamente el año pasado, lo que ayudó al título a alcanzar más de US$ 5.100 millones en gastos realizados por sus jugadores.

PUBG Mobile ganó US$ 2.700 millones en 2020, según Sensor Tower. PUBG Mobile y su versión china localizada, Game For Peace, acumularon un promedio de US$ 704 millones en gastos realizados por sus jugadores en los primeros tres trimestres de 2020.

El cuarto trimestre de 2020 generó US$ 555 millones y el primer trimestre de 2021 ya batió récords, con US$ 709 millones hasta el momento. Estas astronómicas cifras de ventas significan que los jugadores de PUBG Mobile gastaron US$ 7.4 millones en promedio por día en 2020.

La pandemia de COVID-19 impulsó las ventas de juegos para dispositivos móviles en todos los ámbitos: PUBG Mobile ganó US$ 300 millones en marzo pasado. China gastó la mayor cantidad de dinero en su versión de PUBG Mobile, llamada Game For Peace, que representó el 55,4 por ciento de los ingresos totales. Sin embargo, la cifra no incluye los ingresos de las tiendas Android de terceros.

Estados Unidos y Japón ocuparon el segundo y tercer lugar en ingresos totales, respectivamente. La mayor parte del gasto se produce en la App Store, mientras que Google Play constituye el 18,4 por ciento de los ingresos.

PUBG Mobile es uno de los títulos para móviles más populares. Se generó a partir del exitosísimo título de PUBG para PC y rápidamente se convirtió en uno de los juegos para móviles más importantes del mundo. Sus jugadores compran constantemente contenido nuevo en el juego, por lo que es probable que 2021 sea otro gran año para el título.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jalen Lopez el 26 de marzo de 2021.

Explore the Next-Gen Consoles, Hot New Games, Featured Gaming Deals, Lightning Gaming Deals, and Much More.