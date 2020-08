PS4 ha enviado un total de 112,3 millones de unidades, la subscripción PS Plus aumenta

Sony ha desvelado hoy sus resultados financieros para el primer cuatrimestre del año fiscal. Los datos corresponden al periodo entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año.

Los resultados muestran que aunque la producción de PlayStation 4 se vio afectada por la pandemia del COVID-19, Sony envió 1,9 millones de unidades a vendedores por todo el mundo. Desde el 30 de junio, esto se resume en un gran total de 112,3 millones de unidades enviadas tras siete años desde el lanzamiento de la consola.

Sin embargo, ese número aún está lejos de lo que se consiguió con la PS2, que en marzo 2012, tras 12 años desde su lanzamiento, había vendido 155 millones de unidades. El número total de unidades vendidas de Xbox One se estima que esté en torno a los 50 millones.

Captura de pantalla via Sony

Los ingresos vieron un crecimiento significativo comparado año a año. Esto fue debido a un aumento en software, con el lanzamiento de Call of Duty: Warzone el 10 de marzo y The Last of Us Part 2 el 19 de junio, así como las ventas de PlayStation Plus. Los suscriptores de PS Plus llegaron a aproximadamente 45 millones al final de junio, y PlayStation Network tenía 113 millones de usuarios activos mensuales.

«Aunque la producción de hardware de PlayStation 4 se ha visto ligeramente afectada por los problemas en el supply chain, estos problemas se han resuelto,» dijo Sony. Las ventas han disminuido año a año por 11,6 millones de unidades, pero con el próximo lanzamiento de la PS5, Sony espera una subida significativa en ventas de hardware y software.

Captura de pantalla via Sony

En cuanto al lanzamiento de la PS5, la empresa dijo que no se enfrentó a ningún problema importante en el desarrollo de los juegos. ‘Aunque algunos factores como las limitaciones debido al hecho de que los empleados estaban trabajando desde casa, y restricciones en los viajes internacionales supusieron un desafío, se están tomando las medidas necesarias y se está preparando todo para el lanzamiento de la consola prevista para la temporada de vacaciones de 2020,’ dijo Sony.

Se espera que no haya cambios significantes en los ingresos de operaciones año a año, principalmente debido al incremento en ventas de software y PS Plus. Sony piensa que esto se compensará con un incremento esperado en ventas y gastos administrativos relacionados con la introducción de la PS5 y un incremento esperado en el coste de ventas para hardware.

La PlayStation 5 está prevista para su lanzamiento durante la temporada de vacaciones de este año. Las ventas de software verán un aumento hasta el final de este año con los juegos más anticipados, como FIFA 21, Assassin’s Creed Valhalla, y Cyberpunk 2077.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Nadia Linhares el 4 de agosto de 2020.