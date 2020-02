Power Rankings de la LEC: Semana 5 del Spring Split 2020

Llegamos a la época del año en la que se empieza a jugar en serio en la LEC. Hemos llegado oficialmente a la mitad del Spring Split, lo cual significa que los equipos de playoff empiezan a dividirse entre los fake y los equipos buenos de la liga que empiezan a ejercer su dominio.

A menos que seas G2 Esports, claro está. Al contrario que Cloud9, G2 todavía no está en su modo tryhard, como bien se ha visto en alguna que otra derrota reciente frente a Schalke y Mad Lions.

Sin embargo, hasta que veamos a un equipo arrancarles el trofeo de sus manos, es muy probable que sigamos sentándolos en la cima de nuestro power ranking. Cuando les preguntamos a nuestros analistas de LoL que calificasen a los equipos de LEC de un punto (el peor) a 10 puntos (el mejor) había un consenso general en donde estaba el lugar de cada uno.

Puesto Equipo Puntos Cambio de puesto 1) G2 Esports 40 — 2) Fnatic 36 +2 3) Misfits 32 — 4) Origen 27 -2 5) Mad Lions 24 +1 6) Rogue 21 -1 7) Excel Esports 16 — 8) FC Schalke 04 12 — 9) SK GTaming 8 — 10) Team Vitality 4 —

Viendo como llega el final del split, empieza a agotarse el tiempo para que algunos de los equipos empiecen a subir de rango en nuestro power ranking de la LEC.

Venga, circulando: Schalke, SK, Vitality

Respeto a Schalke por comportarse como caballeros tras derrotar a G2.

Hace un par de semanas, escribíamos que estos no eran los equipos que buscaba nadie. En aquel momento, las únicas victorias de cualquiera de estos tres equipos era en partidas entre ellos. Es muy sencillo: Cuando solo puedes ganarle a los peores equipos de la liga, significa que tú también eres uno de los peores equipos de la liga.

Y justo cuando íbamos a decirles en voz alta ‘venga, circulando’, llegó Schalke y le ganó a G2 en la cuarta semana. Lo peor es que G2 no estaba troleando: De alguna manera, Schalke dejó pasar un Ornn y un Aphelios al equipo azul, algo que no debería ser físicamente posible en el parche 10.3. A pesar de aquello, Schalke luchó, castigando los errores de G2 y siguiendo el liderazgo del toplaner Odoamne, que está teniendo una recuperación honorable después de un par de años bastante malos.

Schalke siguió esa victoria ganándole a Vitality en su primer partido de la quinta semana. Y lo echaron todo a perder de nuevo, siendo derrotados contra Excel, estropeando otro draft más. Esta vez, habían dejado pasar al equipo azul on Gangplank, un Karthus, y un Ornn, asegurándose una derrota inevitable a los 30 minutos.

Y así es como volvemos a la casilla de salida, con tres equipos con poco que destacar, y unos rosters que apenas pueden considerarse rivales dignos.

Ganando terreno: Mad Lions, Rogue, Excel

Mad Lions ha mostrado que su límite llega muy lejos.

Ahora mismo hay una brecha tremenda entre el bottom tier y los equipos que están preparados para competir en playoffs. Cada uno de estos tres equipos tiene defectos, pero como hemos visto en las últimas dos semanas, consiguen que hasta los mejores equipos tengan que luchar por conseguir ganar.

El más frustrante de los tres es Excel. Hemos visto momentazos por su parte, pero esos momentazos solo hacen que los errores que cometen sean más difíciles de superar. Mickey, el midlaner volátil de Excel, crea un espectáculo con sus plays, pero no parece ser capaz de averiguar como hacer las cosas sencillas de forma sistemática. De top a bot, Rogue ha tenido una de las mejores fases de laning, pero les cuesta mucho terminar. Aún así, están a 3-1 desde hace un par de semanas, con una sola derrota contra Fnatic, así que no son todo quejas.

Mad Lions, por su parte, ha tenido una recuperación fuerte y ha conseguido volver a territorio playoffs tras dos victorias significativas frente a G2 y Fnatic. Sin embargo, esas victorias se vieron manchadas con derrotas preocupantes frente a Misfits y Origen. Misfits llegó pegando tiros por detrás del Azir de Febiven – parece que a veces un jugador sencillamente se calienta y punto. Pero el partido de Origen tenía que haber ido mejor. Una vez más, vimos un equipo que dejó pasar varios combos de muerte de Gangplank, Karthus, y Ornn – solo que, esta vez, Mad Lions decidió cederles un Aphelios también.

La partida rara vez se pierde tanto en la fase de draft. La buena noticia, es que los drafts se pueden corregir, y por encima de todo, Mad Lions sigue subiendo hacia la cima.

Creemos que son buenos: Misfits, Origen

Alphari ha sido una bestia este año, pero su Soraka hace daño a la vista.

Lo que separa a estos dos de los tres equipos que se encuentran por debajo de ellos en la clasificación es su consistencia. Aparte de la debilidad de Misfits hacia Rogue, han podido mantener su compostura en los partidos en los que se han enfrentado a los equipos por debajo de ellos en los rankings.

Uno de los jugadores más destacados para nosotros ha jugado para ambos equipos. El ex-toplaner de Misfits Alphari se ha lucido en lo que lleva en Origen. Misfits ha llenado el vacío de su ausencia este año destacando más a su midlaner Febiven, que ha tenido algunos momentos de gloria en las últimas semanas.

Sin embargo, necesitará más de esos momentos para desafíar a los demás por un puesto entre los mejores dos. Descubriremos mucho más de lo que valen estos equipos cuando se enfrenten a Fnatic y G2 en las próximas semanas.

Sin igual: G2, Fnatic

¿Os acordáis cuando Rekkles vs FORG1VEN era una rivalidad?

Nunca hubo dudas acerca de G2 este split. Incluso al perder algunas partidas contra los últimos de la liga, nuestra convicción de que G2 es el mejor equipo en Europa ha permanecido intacta. A lo largo de las últimas seis semanas de power rankings, incluyendo la pretemporada, 39 de 40 votos por el primer puesto han ido a G2. Algo realmente inesperado tendría que suceder para cambiar nuestra opinión al respecto.

Desgraciadamente para Fnatic, eso significa que se quedan en segundo lugar. Fnatic es un buen equipo. En bot, a pesar de algunos errores curiosos por parte de Hylissang, siguen siendo fuertes, mientras que los otros dos carriles son más una cuestión de suerte. La buena noticia es que el nuevo jungla, Selfmade, está jugando bien, aunque no al nivel de Broxah.

Pero Fnatic se quedará atascado en segundo lugar siempre que exista G2 en su forma actual. Fnatic juega contra G2 en un par de semanas, y podríamos esperar algún tipo de venganza entonces. Sin embargo, realisticamente, tendría que ser una victoria de playoff a G2 lo que pueda terminar el reinado de la LEC.

