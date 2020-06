Pokémon con forma de Galar seguirán en los Huevos de 7 km de Pokémon Go

Niantic confirmó que incluso después de que el 8 de junio finalice la Investigación Especial del Campeón del Desafío Retorno 2020, Pokémon de forma de Galar seguirán disponibles en los Huevos de 7 km para todos los jugadores de Pokémon Go.

Los Pokémon de la generación ocho se sumarán a las formas de Alola que ya están presentes en los Huevos de 7 km, y se agregarán más en el futuro.

El Desafío Retorno fue la primera vez que un Pokémon de Galar estaba disponible en Pokémon Go. Pero solo las formas con otras variaciones disponibles en el juego se agregaron al título. La misma práctica se usó para las formas de Alola, aunque la Pokédex de Pokémon Go aún no llegó a las generaciones siete u ocho.

Meowth, Darumaka, Zigzagoon y Stunfisk, todos de Galar, estarán disponibles en Huevos de 7 km en el futuro previsible. Esta será la única forma de obtener Linoone de Galar, Obstagoon, Perrserker y Darmanitan de Galar fuera de cualquier Investigación Especial agregada en el futuro, una vez que finalice el Desafío Retorno.

Rattata, Vulpix, Sandshrew, Diglett, Meowth, Geodude y Grimer, todos de Alola, son los Pokémon de la generación siete también disponibles en ese mismo grupo.

Cuando el evento finalice el lunes 8 de junio se tendrá más información sobre otras formas de Galar o Investigación Especial que se transfiera del Desafío Retorno.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cale Michael el 5 de junio de 2020.