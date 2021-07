¿Para cuándo el lanzamiento de Ashes of Creation?

Las y los jugadores de MMO tendrán en 2021 algunas opciones nuevas para complementar los popularísimos World of Warcraft y Final Fantasy XIV. En los próximos meses, se lanzará el título de Amazon al género, New World, mientras que el muy esperado juego de Intrepid Studios, Ashes of Creation, se encamina a las pruebas alfa.

Ashes of Creation aporta una versión única del estilo MMO, y las acciones de los jugadores tienen consecuencias permanentes para el mundo del juego.

¿Cuándo se lanza Ashes of Creation?

Por ahora no hay una fecha definida para el lanzamiento del juego. Sin embargo, como la fase alfa 1 comienza el 14 de julio, la fecha de lanzamiento debería estar próxima.

Captura de pantalla vía Intrepid Studios

Con las primeras pruebas alfa realizadas a principios de 2017, el equipo de Intrepid trabajó mucho para crear el mejor juego posible durante los últimos cuatro años. Hasta ahora, ninguno de esas pruebas estuvo abierta al público, ni se permitió verlas, pero eso cambiará este 9 de julio.

El juego entrará en una fase de prueba alfa reservada, lo que permitirá a jugadores preseleccionados probar la acción por sí mismos, y estos jugadores serán libres de compartir su juego en línea.

La versión alfa inicial del fin de semana de previsualización comienza este viernes 9 y concluye el domingo 11 de julio. Poco después, Ashes of Creation entrará en la fase Alfa 1, que irá del 14 de julio al 13 de agosto. Después habrá dos fases de prueba alfa más y un par de lanzamientos beta antes de que se produzca el lanzamiento integral del juego, según el calendario de lanzamientos en la wiki del juego.

Si no eres uno de los afortunados seleccionados para la prueba de previsualización de este fin de semana, puedes participar en la acción cuando el juego entre en su prueba alfa 1 el 14 de julio. Tiene un precio elevado, ya que deberás comprar el paquete de precompra Adventurer para asegurarte el acceso. Si bien es caro, tendrás de yapa artículos raros y 11 meses de suscripción al título definitivo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ryan Galloway el 07 de julio de 2021.