Ovilee May se retira del broadcast de la LCS antes del Summer Split 2020

La entrevistadora de LCS Ovilee May se retira del broadcast oficial antes del Summer Split 2020 de League of Legends.

«Me entristece anunciar que no formaré parte del broadcast de la LCS para este Summer Split,» dijo Ovilee. «He pasado los últimos años conectándoos con vuestros jugadores favoritos después de cada partida de LCS, y espero haber podido aportar algo de personalidad y diversión al broadcast.»

Aunque Ovilee ya no formará parte del broadcast, ha dicho que en cuanto a la decisión, ‘no hay mal que por bien no venga’, ya que tendrá más tiempo para interaccionar con sus fans y con la comunidad de League of Legends.

Ovilee se convirtió en talento broadcast de Riot Games en 2017. Se centró principalmente en entrevistas e informes relacionadas con la región norteamericana, pero también ha hecho contenido en eventos internacionales.

Aunque la comunidad echará mucho de menos sus entrevistas, ha prometido que usará su canal para seguir haciendo otros tipos de contenidos y aumentar su presencia de ahora en adelante. También ha anunciado que hay otro proyecto que está de camino, pero no ha compartido más detalles al respecto.

Aún no está claro quién será el próximo entrevistador o la próxima entrevistadora para este split de la LCS, y tampoco sabemos si veremos a Ovilee como invitada de honor de broadcast en un futuro. Una posible candidata podría ser Gabriella ‘LeTigress’ Devia-Allen, que ha participado ya como desk host en Monday Night League, y ha sido entrevistadora invitada en el Summer Split 2019 de la LCS.

La LCS volverá con el próximo Summer Split el 12 de junio.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco el 7 de junio de 2020.