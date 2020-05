Nubzy coach de Seattle Surge sobre el retorno de Enable: «Esperábamos demasiado, y muy rápido»

Seattle Surge fracasó en conseguir ganar una serie durante el evento Call of Duty League Home Series este fin de semana, pero parece que, aún así, el equipo llamó la atención de la comunidad con la promoción de Enable, y la relegación al banquillo que siguió.

El campeón multi-FPS, que fue relegado al banquillo en febrero, volvió a la lineup principal de Seattle el 12 de mayo. Sin embargo, el tiempo que pasó como starter duró bien poco. El equipo dio marcha atrás y relegó a Enable de nuevo ayer tras una derrota 3-1 contra los New york Subliners, el 22 de mayo.

Sin embargo, el coach de Seattle Joey «Nubzy» DiGiacomo fue firme diciendo que Enable no tuvo la culpa de la derrota. Además, dijo que la decisión de volver a poner a Enable en el lineup fue ‘apresurada’.

«No fue culpa de Enable de ninguna manera,» dijo Nubzy. «Le trajimos a un equipo sin que hubiese jugado durante meses, le metimos en el sistema y esperabamos demasiado, y demasiado rápido.»

Durante la serie contra New York, Seattle usó a Pandur como el primer sustituto en mitad de partida en la historia de Call of Duty League, para Arklov Search y Destroy. Nubzy dijo que un jugador del equipo sugirió esa misma semana que deberían usar a Pandur para Search and Destroy porque no habían entrenado con Enable en ese modo de juego.

Nubzy también dijo que Enable fue ‘muy maduro’ respecto a la decisión, y dijo que haría cualquier cosa para ayudar a que ganase el equipo. Incluso con Pandur, sin embargo, los Subliners derrotaron a Seattle en Arklov Peak. La única win del fin de semana para Seattle vino con el mapa que siguió esa partida, Gun Runner Domination. Con Enable en el mapa, Seattle sacó una victoria para forzar un segundo Hardpoint en la serie. Sin embargo, ese Hardpoint en St. Petrograd fue el último mapa de Enable en el evento.

Unas cuantas horas antes de que Seattle se enfrentase a Los Angeles Guerrillas en el partido knockout del Grupo A, Enable twiteó que le habían vuelto a relegar al banquillo. Algunos fans le echaron la culpa a Nubzy por el cambio, pero el coach dijo que las decisiones del roster no las toma él solo.

«Cuando se trata de tomar decisiones, ningún equipo en la historia de Call of Duty deja la decisión a una sola persona. Las decisiones nunca, jamás, están tomadas por una sola persona, ya sea un manager, un coach, u otro jugador del equipo. Esa idea es ridícula,» dijo Nubzy. «Fue una decisión de equipo. Fue una charla. Todos lo discutimos. Pero nunca relegaría a alguien al banquillo por sentir que no estaban jugando bien. Eso sería absurdo.»

Aunque dijo que no prevé más cambios al roster antes del final de la temporada en agosto, Nubzy sigue creyendo en su equipo y en todo lo que pueden conseguir.

«Realmente pienso que esta temporada la podemos rescatar,» dijo Nubzy. «Lo he pensado a lo largo de toda la temporada, incluso tras perder contra los Guerrillas, lo sigo pensando. Necesitamos descubrir nuestra identidad como equipo.»

Antes de este fin de semana, los Guerrillas eran la única fuente de puntos para Seattle esta temporada. Cada una de las victorias del equipo y sus 40 puntos CDL los consiguieron contra los Guerrillas. LAG ahora tiene tres wins en la temporada, y están a solamente 10 puntos de Seattle en la clasificación.

El mayor problema de Seattle es que cometen pequeños errores in-game, según Nubzy, pero el equipo tendrá que lidiar con esos problemas para convertirse en un contrincante más fuerte.

«Ahora mismo, nuestro mayor problema, en cuanto a gameplay se refiere por lo menos, es liarla con cosas pequeñas,» dijo Nubzy. «Si solamente podemos identificar y mejorar esas cosas en las que llevamos tanto tiempo trabajando, se que lo haremos bien al llegar al final del año.»

Este artículo fue publicado originalmente por Preston Byers el 24 de mayo de 2020.