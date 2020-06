Nintendo Switch vende 4,2 millones de unidades en marzo

Las ventas de hardware de Nintendo Switch llegaron a un pico de 4,2 millones de unidades durante el mes de marzo, según GoldenCasinoNews.

Nintendo publicó su informe anual financiero en mayo, y reveló que desde su lanzamiento en 2017, el número total de unidades vendidas de Switch llegó a los 55,77 millones hasta el 31 de marzo. El mes de marzo representa una quinta parte de las ventas de la Switch desde abril de 2019.

Las ventas de la consola no han hecho más que aumentar desde su lanzamiento, con el primer pico de ventas que ocurrió en diciembre de 2019. Sin embargo, normalmente se verían números como los de ahora durante las vacaciones, y no durante un mes que en circunstancias normales sería un mes bastante normal del año en cuanto a ventas. La combinación del lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons en marzo, y del confinamiento por la pandemia causada por el COVID-19 ha causado que Nintendo haya visto un enorme beneficio en ventas.

La mayor parte de las ventas ocurrieron en norteamérica, con 20,61 millones de unidades vendidas (datos de mayo), seguidos por Europa y Japón, con 14,3 millones y 13,4 millones, respectivamente.

Los títulos de Nintendo también han visto un aumento significativo en ventas. Mario Kart 8 Deluxe es el juego de Nintendo Switch que más se ha vendido, con 24,7 millones de unidades en marzo. Super Smash Bros Ultimate se coloca en segundo lugar, con 18,8 millones de copias vendidas.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild se coloca en tercer lugar, con 17,4 millones de copias vendidas. Super mario Odyssey y Pokemon Espada y Escudo le siguen, con 17,4 millones y 17,3 millones de unidades vendidas, respectivamente.

Animal Crossing no pudo batir el récord en ventas frente a estos clásicos en tan poco tiempo, y se coloca como el séptimo título más vendido para la Switch. El top 5 de ventas de títulos de Switch también llegó a 95,8 millones de unidades en el primer cuatrimestre de 2020.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Nádia Linhares el 3 de junio de 2020.