Nintendo solo sacará un DLC para Animal Crossing: New Horizons

Nintendo ha anunciado que el DLC Happy Home Paradise para Animal Crossing: New Horizons será el único que habrá para este título.

«La actualización gratuita que verá la luz el próximo 5 de noviembre será la última gran actualización gratuita,» dijo un representante de Nintendo a IGN. «Esperamos que los jugadores sigan disfrutando de la vida isleña en tiempo real y a lo largo de las temporadas. Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise introduce una nueva experiencia de gameplay en la que el jugador se une al equipo Paradise Planning y ayuda a que el resort de ensueño de su cliente se haga realidad. Es una actualización enorme para Animal Crossing: New Horizons, y ofrece una experiencia de gameplay distinguida y diferente. Por esto, tenía sentido presentarlo como el primer y único DLC de pago para Animal Crossing: New Horizons.»

Nintendo has announced that Animal Crossing: New Horizons’ upcoming Happy Home Paradise expansion will be the only one of its kind.

El DLC del juego costará 25 dólares, y permitirá a los jugadores viajar a un nuevo archipielago para cumplir ‘sueños de vacaciones’ para clientes animales. A partir del próximo 5 de noviembre, los jugadores podrán decorar casas de vacaciones elaboradas, de varias habitaciones, en paisajes tropicales y invernales.

Imagen de Nintendo

En el DLC de pago, los jugadores podrán utilizar un sistema nuevo de inventario ilimitado para vestir las propiedades de sus clientes e invitar a lugareños u otros animales por Amiibo para que vean sus diseños. Y cualquier nueva habilidad que los jugadores adquieran mientras diseñan para sus clientes se podrán transferir a la isla principal del jugador. El DLC también permitirá a los jugadores decorar un restaurante, una cafetería, y un colegio en las áreas de la nueva isla.

Además del DLC de pago, Nintendo lanzará la actualización gratuita 2.0 de Animal Crossing: New Horizons el mismo día que el DLC Happy Home paradise. Esta actualización 2.0 gratuita incluirá contenido como en Café de Brewster en el museo, el NPC Kapp’n, y giroides para que los jugadores puedan escarbar. La isla de Harv también recibirá un mercado, donde los personajes como Redd, Saharah, Katrina, Kicks, y el duo Reese y Cyrus podrán construir puestos que los jugadores podrán visitar en cualquier momento.

Happy Home Paradise está disponible en preventa en la web de Animal Crossing, y estará a la venta el próximo viernes, 5 de noviembre. Como cabe esperar, la compra del juego base es necesaria para poder jugar a este DLC.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kate Irwin el 1 de noviembre de 2021.