Nintendo anuncia sus próximos lanzamientos: Metroid Dread, Leyendas Pokémon: Arceus y Splatoon 3, entre otros

Nintendo ha revelado su calendario de lanzamientos en su último informe financiero.

WarioWare: Get It Together, Metroid Dread, Mario Party Superstars, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, y Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp están previstos para este 2021, anunció la empresa hoy.

Leyendas Pokémon: Arceus, Splatoon 3, Project TRIANGLE STRATEGY (título provisional), la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y Mario + Rabbids Spark of Hope—algunos de los juegos más esperados de Nintendo—se confirmaron para 2022.

Bayonetta 3 y Metroid Prime 4 siguen en producción, según informó Nintendo, y sus fechas de lanzamiento aún no se anunciaron.

El lanzamiento del modelo OLED de Nintendo Switch, que se anunció en julio, también está previsto para el 8 de octubre de 2021, y se espera que Game and Watch: The Legend of Zelda, una consola portátil liviana con tres juegos clásicos de Zelda, se lance el 12 de noviembre de 2021.

Hardware

Modelo OLED de Nintendo Switch – 8 de octubre de 2021

Software

WarioWare: Get It Together! – 10 de septiembre de 2021

Metroid Dread – 8 de octubre de 2021

Mario Party Superstars – 29 de octubre de 2021

Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente – 19 de noviembre de 2021

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – 3 de diciembre de 2021

Leyendas Pokémon: Arceus – 28 de enero de 2022

Splatoon 3 – 2022

Proyecto TRIANGLE STRATEGY (título provisional) – 2022

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 2022

Mario + Rabbids Sparks of Hope – 2022

Bayonetta 3 – se anunciará

Metroid Prime 4 – se anunciará

Otro

Game & Watch: The Legend of Zelda – 12 de noviembre de 2021

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 05 de agosto de 2021.