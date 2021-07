Netflix estaría desarrollando una serie live-action de Pokémon

Netflix está desarrollando una serie de Pokémon con personajes de carne y hueso, según reportó Variety.

Aun en sus «primeros días», según el artículo, el productor ejecutivo de Lucifer, Joe Henderson, fue contratado para escribir y producir el proyecto. Henderson también ha trabajado en programas como 11.22.63, de Hulu, y Graceland y White Collar, de USA Network.

Según las fuentes de Variety, el proyecto será una serie de acción en vivo muy parecida a la película Detective Pikachu, que se estrenó en 2019. Justice Smith y Ryan Reynolds la protagonizaron, junto a imágenes de Pokémon generadas por computadora, y la película fue bien recibida, mezclando actores y monstruos de animación.

Netflix tiene varios programas de Pokémon disponibles para su servicio de streaming, como Pokémon: Indigo League y Pokémon Journeys, junto con otro contenido relacionado con el juego, como anime para Castlevania y el próximo The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Pokémon se lanzó por primera vez en 1995 y desde entonces ha sido un fenómeno mundial. La franquicia tuvo numerosas versiones de programas de televisión, películas y numerosos videojuegos y spin-offs, más recientemente el MOBA Pokémon UNITE.

Un programa original de Pokémon para Netflix es algo que entusiasma, especialmente cuando se tiene en cuenta la novedad de la acción en vivo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Scott Duwe el 26 de julio de 2021.