¿Necesitas una membresía de PlayStation Plus o Xbox Live Gold para jugar a Call of Duty: Warzone?

Call of Duty: Warzone será gratuito, pero existen algunas limitaciones, según la plataforma en la que juegues.

El nuevo juego battle royale de Call of Duty acaba de anunciarse hoy y se lanzará mañana 10 de marzo, lo que hizo preguntarse a muchos si necesitan una membresía de PlayStation Plus o Xbox Live Gold para jugar.

Quienes tengan una PlayStation no necesitan tener PS Plus para jugar a Warzone, según Charlie Intel. Podrás jugar el juego de la misma manera que todos los demás jugadores. Pero si tienes PS Plus, recibirás un paquete exclusivo de Warzone Combat en la tienda de PlayStation.

No tendrán tanta suerte quienes tengan Xbox, ya que necesitarán una membresía Xbox Live Gold para jugar a Warzone. La membresía de un mes cuesta 9,99 dólares, mientras que tres meses cuestan 24,99 dólares y una suscripción anual te costará 59,99 dólares.

Las y los jugadores de PC deberán tener una cuenta activa de Blizzard Battle.net.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Preston Byers el 9 de marzo de 2020.