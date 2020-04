Nadeshot no hará stream de VALORANT mañana ante quejas de otros propietarios de equipos de League of Legends

"Me están sancionando por ser bueno en mi trabajo".

Nadeshot es conocido como uno de los mejores streamers de tiradores del mundo. Pero cuando comience la prueba beta cerrada de VALORANT mañana, no podrás ver su stream.

En una conversación con Cloakzy ayer, el propietario de 100 Thieves habló sobre el tema, sonando abatido y frustrado.

Nadeshot participó de la prueba inicial del juego de Riot Games y dijo que numerosos propietarios de otras franquicias de League of Legends comenzaron a preguntarse por qué tampoco tenían acceso a VALORANT.

Para algunos, la respuesta puede parecer simple. Como gamer, jugador profesional y streamer, Nadeshot ocupa una posición única como propietario que también está profundamente comprometido con el streaming a nivel personal.

Sin embargo, otros propietarios no comparten ese parecer.

«Otros propietarios de equipos de LCS y LEC y LCK se quejaron de que yo tenía acceso cuando ellos no lo tienen», aseguró Nadeshot. «Entonces Riot me pidió que no transmitiera hasta el [8 de abril], al día siguiente» del inicio de la prueba beta.

Nadeshot admitió que podrá jugar el juego, pero no podrá transmitir mañana 7 de abril, cuando comience la versión beta. En cambio, tendrá que esperar hasta el 8 de abril, cuando otros propietarios de equipos de LoL también tendrán acceso, según él.

«Ni siquiera puedo comenzar a decirte lo demencial que es esto», dijo Nadeshot. «Me encanta Riot, son increíbles. Esto no es su culpa. Sus otros propietarios están molestos. Hermano, es una locura. Se trata de e-sports, la gente es mezquina», afirmó.

Cloakzy expresó su propia frustración en apoyo de su amigo Nadeshot. Insinuó que otros propietarios están actuando como niños de «escuela», y agregó que se suponía que mañana sería «un día tan bueno».

«Sé que es una locura, ¿verdad? Me están sancionando por ser bueno en mi trabajo», subrayó Nadeshot.

El streamer añadió que mañana podrá grabar su juego para su uso posterior en plataformas como YouTube, pero que no podrá hacer streaming en vivo.

Nadeshot fue uno de los streamers que participó en el lanzamiento de contenido de VALORANT el viernes 3 de abril. Ese día, transmitió dos horas de su juego con VALORANT de un fin de semana anterior. En ese lapso, registró 14.208 horas vistas con un promedio de 7.104 espectadores, según el sitio web de estadísticas de Twitch, SullyGnome.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Max Miceli el 6 de abril de 2020.