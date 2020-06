MTG revela el contenido de la caja Signature Spellbox de Chandra

Wizards of the Coast mostró a las y los fans de Magic: The Gathering lo que se encuentra en su tercera caja Signature Spellbook, dedicada a la planeswalker Chandra.

Hay un total de ocho cartas incluidas en la caja Signature Spellbox: Chandra, y una de ellas es una versión premium foil elegida al azar. Cada una de las ocho cartas es una reimpresión de anteriores sets de Magic. La caja, exclusivamente en inglés, se lanzará el 26 de junio en tiendas de juegos locales y tendría un precio de alrededor de 19,99 dólares.

Chandra, Torch of Defiance

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

Cathartic Reunion

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

Fiery Confluence

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

Past in Flames

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

Pyroblast

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

Pyromancer Ascension

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

Rite of Flame

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

Young Pyromancer

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

Presentadas por primera vez en 2018, las cajas Signature Spellbox presentan cartas temáticas en torno a un planeswalker central de Magic. Las versiones anteriores destacaron a Jace y Gideon, y la última caja tendrá como estrella a Chandra, Torch of Defiance (Aurora de la Rebeldía). La serie surgió de la serie From the Vault, con el objetivo de reimprimir versiones de cartas que los jugadores querían.

«[Signature Spellbox] fue concebida como sucesora espiritual de From the Vault, que usará marcos únicos para crear versiones geniales e increíbles de las cartas que la gente quiere», dijo Gavin Verhey en el anuncio sobre el diseño del producto en 2018.

Las reimpresiones de copia única contenidas en Signature Spellbox son ideales para las y los jugadores de Commander ya que solo se usa una copia de una carta en ese formato. Todas las reimpresiones son de juego legal en formatos basados en la colección original en la que se imprimió.

La caja Signature Spellbox: Chandra de MTG se lanzará en las tiendas el 26 de junio.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 3 de junio de 2020.