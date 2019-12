MTG revela ciclo de titanes con spoiler de Theros más allá de la muerte

Wizards of the Coast lanzó otro spoiler de Theros más allá de la muerte (THM) hoy, al revelar el regreso de los titanes a Estándar.

Se reveló una segunda saga de la nueva colección, Theros más allá de la muerte (THM). Aunque no es demasiado poderoso, el encantamiento saga The Binding of the Titans podría ayudar a los titanes a regresar en el formato Estándar.

Imagen vía WotC Magic: The Gathering

The Binding of the Titans, como todos los encantamientos saga en MTG, tiene pasos que se activan después del paso de robar de un controlador en el transcurso de tres turnos.

Cada jugador pone las tres primeras cartas de su biblioteca en su cementerio.

Exilia hasta dos cartas objetivo de los cementerios. Por cada carta de criatura que es exiliada de esta manera, ganas una vida.

Devuelve la criatura objetivo o la carta de tierra de tu cementerio a tu mano.

Con la revelación de The Binding of the Titans, algunas personas de la comunidad de MTG conjeturan que podría incluirse un ciclo de titanes en la colección de THM. Los titanes serían de rareza Rara o Rara Mítica ya que ya se conjetura que también hay un ciclo de dioses raros de un solo color en camino.

Una pizca de historia en la revelación de The Binding of the Titans también insinúa un próximo ciclo.

«Hace miles de años, los dioses hicieron la guerra contra los titanes, sus antecesores», dice el texto histórico. “Victoriosos, los dioses sellaron a los titanes en el inframundo. Si fueran liberados infligirían horrores indescriptibles a Theros».

El lanzamiento digital de la nueva colección de Magic: The Gathering, Theros más allá de la muerte, está programado para el 16 de enero. El lanzamiento oficial de THM está programado para el 24 de enero.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 25 de diciembre de 2019.