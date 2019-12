Mata se retira del League of Legends profesional

El apoyo Cho “Mata” Se-hyeong ha anunciado hoy en Facebook que se retira del League of Legends profesional.

Mata cuenta con un extenso récord compitiendo en League of Legends. Firmó con MVP Ozone en 2013 pero se separó del equipo más adelante en el mismo año para jugar en Samsung White. Se fue para formar parte integral de la victoria de SSW en los Campeonatos Mundiales de 2014, ganando así su propio aspecto: Samsung White Thresh.

El apoyo dijo adiós a Samsung White poco después de la exitosa trayectoria del equipo en los mundiales. Firmó por Vici Gaming en 2015 y se movió a la LPL. Más tarde, firmó con Royal Never Give Up, donde ganó la título de campeón de China en la temporada de primavera de 2016 y apareció en el escenario internacional por tercera vez en su carrera. Más tarde se unió a KT Roslter y ganó la League of Legends Championship Korea en el verano de 2018 antes de aterrizar en SK Telecom T1 el siguiente año.

Mata marchó de T1 el 19 de noviembre después de la derrota del equipo contra G2 Esports en las semifinales de los Campeonatos Mundiales de 2019. Después de que la organización optara por atorgar a Lee “Effort” Sang-ho la titularidad, Mata estuvo menos tiempo en el escenario y sólo jugó dos partidas en los últimos mundiales.

El retiro de Mata marca el fin de una era: todos los jugadores de Samsung White, el campeón de los Campeonatos Mundiales de 2014, se han retirado. El medio Heo “PawN” Won-seok y el tirador Gu “imp” Seung-bin dejaron la escena profesional en los últimos meses, dejando sólo en activo al apoyo de toda aquella plantilla ganadora.

Artículo publicado originalmente en inglés por Rachel Samples en Dot Esports el 14 de diciembre.