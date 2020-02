Los mejores Support de League of Legends en el parche 10.3

El rol de Support en League of Legends puede ser un trabajo poco agradecido. Un buen support necesita poder jugar sin llamar la atención durante la partida, pero si lo haces mal ten por seguro que te van a flamear.

Los distintos tipos de supports en el LoL se pueden dividir en tres categorías: Hechiceros, Engagers, y supports de poke. Aunque hay algunos campeones que pertenecen a varias de estas categorías, estas categorías constituyen el triángulo de oro de los tipos de support más seguros.

Los supports hechiceros, como Soraka o Nami, se concentran en mantener al carry en la botlane vivo durante la fase de laning, con curación y escudos. Los hechiceros support suelen funcionar bien contra poke supports, porque pueden sostener el poke, pero les cuesta más contra supports de engage por la falta de movilidad y su relativa ‘blandosidad’.

Los supports de engage, como Alistar o Leona, son los all-in en la botlane enemiga durante la fase de laning, con control de oleadas y mucho daño en el early game. Pueden capitalizar contra hechiceros durante la fase de laning por su falta de poke, pero contra supports poke, no son muy efectivos porque te destrozan quitándote vida antes de que puedas siquiera plantearte hacer un engage.

Los supports poke, como Zyra o Brand, tienen éxito a base de molestar todo lo posible a los laners enemigos con mucha habilidad de rango, forzándoles a perder sus pociones y su heal. Si un enemigo se viene arriba, también tienen suficiente en sus kits para borrarles del mapa. Por esto, este tipo de supports van bien contra supports de engage, pero los hechiceros suelen ser capaces de sostener el mana pool de un support poke, haciendo que el poke sea inefectivo.

Con esto en mente, este es el Top 5 de supports para LoL en el parche 10.3.

Leona

Image via Riot Games

Pros

Muy buen iniciador

Poder de tanque innato

Mucho control de oleada en su kit

Contras

Melee

Depende de las acciones posteriores de sus compañeros de equipo

Ninguna habilidad de escapatoria después de un engage

Leona es el epítome de un campeón ‘all-in’. Una vez entras, no vuelves a salir. Su Espada del Cénit te arrastra al mogollón, y si es un engage malo, pagarás por ello. Sin embargo, su presencia es aterradora, y su control de oleadas te da la oportunidad de mantener a tus enemigos a una distancia segura del carry. Leona es el tipo de support que puede luchar en lane tanto de forma agresiva como defensiva. Su mera presencia en el carril puede forzar a los laners enemigos a jugar más seguro.

Runas

Screengrab via Riot Games

Réplica es la runa por excelencia para los supports tipo tanque, en especial los que no tienen habilidad de escapatoria. Cuando entras, tienes que comprometerte a la jugada. La cantidad de CC que tienes debería tener un objetivo y permitir a tu equipo despedazarlo. Fuente de Vida te dará algo más de vida para tus aliados, sobre todo para tu ADC durante la fase de laning, mientras que Piel de Hierro combinado con Crecimiento Excesivo hará que seas difícil de eliminar durante los primeros segundos de tu engage. La secundaria de Inspiración te ayudará a tener algo más de sustain con las galletas y un cooldown menor sobre tus habilidades y hechizos.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Leona es la siguiente: R>W>E>Q. Su W es una de las habilidades básicas más potentes que puede tener un tanque. Le da reducción de daño, escudo, resistencia mágica, y también proporciona un daño decente para la fase de laning. Maxear la E en segundo lugar te permitirá tener el engage con menos cooldown. La Q va en último lugar ya que no reduce el cooldown con cada nivel. Solo incrementa el daño, que precisamente a Leona no le falta.

Estrategia

Intenta comprender tu matchup. Si es defensivo, intenta mantenerte entre tu ADC y el support enemigo y su ADC para permitirle farmear de forma segura. Si es un matchup agresivo, intenta buscar maneras en las cuales puedas sorprenderle con la guardia baja, y hacerle un engage cuando van a por el last hit. Deberías intentar llegar a nivel séis lo antes posible, y encontrar maneras de ayudar a que tu jungla gankee los otros carriles, o ejecutar un gank en la bot lane para asegurar un dragón. En las teamfights, deberías ser el que las inicia si hace falta, o cederle el paso a tu ADC un paso por detrás.

Nautilus

Image via Riot Games

Pros

Muy buen iniciator

Control de AoE bueno (lento/stun)

Tiene disengage con la Q

Contras

Coste alto de maná

Melee

Los ganchos y pulls permiten un control de carril. Combina eso con el sustain de Nautilus y el control de oleadas y tendrás un support que se puede jugar prácticamente contra cualquier matchup. Nautilus presenta una presión muy buena en el carril, y al mismo tiempo, es bastante fácil de manejar. Si estás buscando algo para conseguir buenos engage tú solo, Nautilus es una buena opción.

Runas

Screengrab via Riot Games

La rama de Valor es la base para los supports tanques engage. Réplica es la mejor runa y te deja absorber más daño en los primeros segundos tras un engage. Coraza Reflejante te permite ejercer un poco más de presión durante la fase de laning, con Piel de Hierro, mientras que Revitalizar te ayuda a sobrevivir un poco más si te queda poca vida. La rama secundaria de Inspiración está diseñada para darte más sustain en lane y para incrementar el cap de tu maná, ya que el coste de maná para Nautilus es bastante alto. El incremento de CDR también te permitirá hacer engage con más frecuencia.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Nautilus es la siguiente: R>Q>W>E. El CD reducido de tu gancho te permitirá hacer engage o escapar de una pelea más a menudo. La subida de W te hará más tanque. Maxear la E es lo último ya que el incremento de daño no es algo que requiera un support. Si fueses a jugar a Nautilus en mid, sin embargo, maxear la E sería una prioridad que te permitiría limpiar oleadas. En la bot lane, tu rol es proteger a tu ADC e iniciar peleas, por lo que el daño extra de la E no es tan valioso como el CD reducido de tu gancho o el incremento de vida de la W.

Estrategia

Busca maneras de hacer engage sobre los laners enemigos cuando buscan el last hit en los minions gordos. Estarán concentrados en conseguir ese last hit, y probablemente no estarán preparados para tu engage. Intenta usar Coraza Reflejante para un extra de daño al principio de la pelea. No lo guardes para sobrevivir.

En team fights, busca formas de pillar a los carries desprevenidos. Coordina con tus compañeros de equipo y atrápales con tu Q>auto>ultimate. La mayoría de campeones blandos no sobrevivirán la cadena de CC si se ejecuta bien. Cuando juegues agresivo y busques picks para tu rol principal, si tu carry está teniendo problemas con los enemigos que le divean, intenta retroceder y proteger a tu carry.

Morgana

Image via Riot Games

Pros

Tirador

Escudo negro que cancela CC

CD bajo, alta duración de root

Contras

Coste alto de maná

Blanda

¿Disfrutas viendo tus enemigos ragueando por los snares de tres segundos con un cooldown desesperadamente corto mientras se mueren inevitablemente? Entonces Morgana es para ti. Con una salida libre en su Escudo Negro y la habilidad de zonear con sus parejamientos y control de oleadas, Morgana es desesperante si eres el que se enfrenta a ella, pero extremadamente gratificante de jugar si eres el que la controla. Sin embargo, ten cuidado de no liarla con el farm de tu ADC usando la W. Y apunta bien tus skill shots.

Runas

Screengrab via Riot Games

La primaria de Brujería es esencial para Morgana. La rama le otorga potencial de poke, maná adicional que indudablemente necesita, y CDR adicional, lo cual nunca viene mal para un campeón cuyo trabajo es spammear la Q en CD. La secundaria de Inspiración te dará el Cronómetro, un objeto extremadamente eficiente para el oro que se puede transformar en un Zhonya más adelante. El incremento de CDR te perimitirá spammear la Q más a menudo, que es tu labor principal con Morgana.

Prioridad de habilidades

El orden de prioridad de habilidades para Morgana es el siguiente: R>Q>E>W. Q es la habilidad más importante y la que tienes que priorizar. La duración del root es enervante y difícil para los enemigos a no ser que tengan Tenacidad de las runas, o botas. La E va segunda porque te permitirá escudarte a tí o a tus aliados del CC del equipo enemigo. La cantidad incrementada de escudo te dará seguridad contra campeones que tienen daño mágico en su kit. Maxear la W es lo último ya que no necesitarás más daño como support. Puedes mantenerlo a nivel uno y usarlo para pokear enemigos con Invocación: Aery o con Quemadura para conseguir oro gratis de tu objeto de support.

Estrategia

Morgana es el counter perfecto para un support engage, como Nautilus, Leona, Thresh, y Pyke, que son todos muy populares ahora mismo. Tu escudo te permite cambiar el engage de esos campeones y lentamente quitarles vida o echar una raíz y dejar que tus compañeros de equipo les maten.

Durante la fase de laning, no gastes la E para absorber daño mágico. Guárdalo solo para el CC que llegue. Intenta usar tu Q para que tu ADC pueda hacer algo de daño a los laners enemigos.

En tema fights, tu objetivo es pillarles con la guardia baja con la Q y posiblemente seguir con un Zhonya>R si hace falta más tiempo para que llegue el resto del equipo a matarles. Intenta usar Escudo Negro sobre los carries para protegerles del CC y darles espacio para hacer su daño.

Thresh

Image via Riot Games

Pros

Well rounded kit

Lantern, which acts as an engage or escape tool for teammates

Can deny dashes with properly timed flays

Contras

Melee

Ninguna habilidad de huída

Thresh siempre será uno de los mejores supports en el LoL. Nunca ha estado fuera del meta desde que su gancho tiene la habilidad de cambiar el flujo de una partida con efecto inmediato. Su fase de laning en early con Flar hace que el tradeo con él sea prácticamente imposible, mientras que pueda sacar a sus aliados con una linterna puesta en el momento adecuado. Puede tener un impacto tremendo en el mapa cuando tiene las botas de movilidad y puede hacer un 1v9 en cualquier partida.

Item build

Screengrab via Riot Games

Thresh es uno de los mejores campeones con los que usar Réplica. Su kit hace la sinergia perfecta con esa runa. Cuando suelta el gancho, puede mantener al objetivo ralentizado en un instante, suficiente para que Réplica haga daño adicional en el intercambio. Fuente de Vida le dará a tu partner en el carril sustain adicional, mientras que Piel de Hierro y Crecimiento Excesivo te hará ‘más tanque’ en las teamfights.

La secundaria de Inspiración es extremadamente valiosa ya que tiene un Cronómetro gratuito, lo cual permite que puedas arriesgar más en mid game. Las galletas te darán más sustain en la fase de laning para sobrevivir como support melee.

Prioridad de habilidades

El orden de prioridad de las habilidades de Thresh es: R>Q>E>W. El cooldown reducido en Q te permitirá pillar objetivos más a menudo o mantener un objetivo tanque bloqueado durante más tiempo. Maxear la E por encima de la W te dará más daño y más oportunidades para denegar embestidas o traer a tus objetivos más cerca para que tus aliados puedan hacerles daño.

Estrategia

Thresh es un support melee que lleva a la perfección bloquear objetivos y traer a su jungla desde la niebla de la guerra a un gankeo sorpresa, o salvar a su carry de un diveo con una linterna puesta en el momento idóneo. Su objetivo en hacer engage la mayor parte del tiempo, pero en team fights, deberías analizar si es buena idea hacer engage o ser el peel que necesitan tus carries. Una ulti bien calculada con Flay y un gancho le permitirá a tus carries sobrevivir y hacer el daño que necesitas para ganar una team fight.

Senna

Image via Riot Games

Pros

Tirador

Scaling infinito

Utilidad fuerte

Ultimate global

Contras

Blanda

No tiene dash

Senna es el support más nuevo del juego. Su kit es único ya que es una mezcla entre un support y un tirador. Sin embargo, se ha pickeado en su mayoría como support desde que salió el campeón. Tiene un poke alto y todas sus habilidades ofrecen protección y plays agresivos. Senna será blanda, pero puede bloquear a un enemigo mientras mantiene al resto de su equipo con vida, lo cual es una combinación impresionante para un campeón.

Runas

Screengrab via Riot Games

La runa principal Inspiración es esencial para Senna. Aumento Glacial la hace extremadamente pesada para los enemigos que tengan que lidiar con ella, y te da tiempo para seguir haciendo daño, o para poder escapar del enemigo. Las galletas te darán sustain adicional durante la fase de laning, mientras que Velocidad de Aproximación junto con las botas de hacen más móvil. La segunda rama, Precisión, te da el maná que necesitas para spammear tus habilidades, con Leyenda: Celeridad que te da la velocidad de ataque que no te darán los objetos.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Senna es la siguiente: R>Q>W>E. Maxear la Q primero te dará curación y el daño requerido para pokear y el sustain necesario en la fase de laning. Es la combinación perfecta de habilidades. La segunda debería ser la W, que te permitirá seguir con un root más a menudo con Aumento Glacial para escapar de enemigos. Mientras que E es una habilidad extremadamente poderosa en plays coordinadas, apenas se usa por aliados en solo queue, así que debería maxearse la última.

Estrategia

Senna es un ADC support con scaling infinito. Gana más daño mientras progresa la partida. Tu bobjetivo es pokear en early e intentar recoger almas para conseguir más poder lo antes posible. Usa Aumento Glacial para conseguir conseguir procs de W más fáciles y permiten a tu aliado pokear sin represalias. Si el jungla enemigo viene a gankear, usa la E sobre tí mismo y sobre tu aliado para escapar de forma segura, ya que no te pueden fijar de objetivo otros tiradores bajo el velo.

Mantén siempre un ojo sobre tus aliados con tu ultimate una vez llegas al sexto nivel. Actúa como daño principal una vez consigues suficientes objetos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco el 11 de febrero de 2020.