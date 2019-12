Los mejores regalos para estas fiestas con temática de League of Legends

La Navidad ya está casi aquí, pero en lugar de cantar villancicos, quizás te entren nervios porque no sabes qué regalarle a esa amistad que no para de hablar de League of Legends. Por suerte, LoL es tan popular que una rápida búsqueda en internet cosechará una serie de buenísimos obsequios.

Si no sabes cuáles son las mejores opciones, aquí te tenemos cubierto. La mayor parte de las mejores cosas son, por supuesto, las oficiales, pero hay algunos artículos más que también podrían ser un regalo único.

Estos son algunos de los mejores regalos que podrás obtener en estas fiestas para tus amigos entusiastas de LoL.

7) Tarjeta de obsequio de League of Legends

Precio: de 10 a 100 dólares.

Dónde comprar: tienda Amazon de Riot Games, Walmart, 7-Eleven, Gamestop, Target.

Imagen vía Riot Games

No te equivocarás al darle a la persona querida una tarjeta de regalo con Riot Points. Pueden gastar sus RP en lo que quieran en el juego y tú podrás elegir la cantidad. Puede que no sea el regalo más personal, pero seguramente no dejará a nadie sin sonreír.

6) Cojines de Poros

Precio: 35 dólares.

Dónde comprar: tienda de Riot Games

Imagen vía Riot Games

No hay nada más lindo en LoL que los Poros, esas cosas adorables que se parecen a ovejitas. Y si te gustan las cosas tiernas tanto como a nosotros, los cojines de Poros serán un gran regalo de Navidad. Imagínate tomarte una siesta después de comer unas galletas el día de Navidad para acomodarte con un lindo Poro. Suena bien, ¿no?

5) Moldes de galletas

Precio: 8 a 30 dólares

Dónde comprar: Etsy, eBay

Imagen vía Smiltroy (Etsy)

Las galletas son un símbolo navideño. Con estos moldes de galletas de LoL podrás convertir la sabrosa masa en tus campeones favoritos y tu tarro de galletas será muy original. Hay una variedad de moldes diferentes para elegir. Hasta podrás hacer tus propias galletas.

4) Realms of Runeterra

Precio: menos de 25 dólares.

Dónde comprar: la tienda de Amazon de Riot Games

Imagen vía Riot Games

Realms of Runeterra es el último libro de Riot sobre el mundo de LoL.

El libro (en inglés) presenta hermosas ilustraciones junto con mapas, historias de la tradición y narraciones originales. Si tu amigo o amiga aprecia el diseño narrativo del juego, le encantará este libro. Además, los libros son regalos atemporales que nunca pasan de moda.

3) Camiseta de equipo profesional

Precio: 65 a 75 dólares en promedio

Dónde comprar: las tiendas de artículos oficiales de equipo, la tienda de artículos de la LCS (Serie de Campeonato de LoL).

Imagen vía Team Liquid

Para las y los fans de los deportes electrónicos, elegir la camiseta de tu equipo favorito de LoL será un golazo. Hay muchos diseños, y si puedes pagar un poco más, incluso puede optar por una sudadera con capucha o una chaqueta del equipo. Algunos equipos incluso ofrecen etiquetas personalizadas en la parte posterior de las camisetas, que es una excelente manera de hacer que el regalo sea más especial.

2) Peluches

Precio: 20 a 125 dólares

Dónde comprar: tienda de Riot Games

Imagen vía Riot Games

Los peluches de LoL son otro regalo adorable de esta lista. Hay una gran variedad de peluches, incluidos minis y Tibbers extra grandes. Cualquiera que elijas, seguro de que a la persona beneficiada le encantará. ¿A quién no le gusta ver versiones en peluche de modelos en el juego que miran todos los días?

1) Conjunto de minifiguras

Precio: 35 dólares

Dónde comprar: tienda de Riot Games

Imagen vía Riot Games

Las figuras suelen ser los coleccionables más queridos por los gamers entusiastas y no hay ningún motivo por el cual eso vaya cambiar con LoL. Pero elegir un solo campeón puede ser un dilema, por eso pensamos que los conjuntos de mini figuras son una opción ideal. Cada set tiene cinco figuras de campeón más pequeñas y hay algunas para elegir.

