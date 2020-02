Los mejores campeones para la solo queue de League of Legends

Para muchos jugadores, jugar ranked puede llegar a ser una experiencia frustrante en League of Legends. Entre los aliados que se niegan a coordinarse, la diferencia de nivel en skill, y algún que otro smurf, a veces puede dar la sensación de que vas marcha atrás. Sin embargo, hay algunos campeones que, si los dominas, podrás ganarle al sistema y estar a otro nivel.

A continuación os damos cinco campeones – uno para cada rol – que te ayudará a trepar y subir de rango. No son todos fáciles de aprender, pero son el tipo de campeones que probablemente ya te hayan destrozado en alguna partida, dejándote pensando: «¿Cómo es tan bueno?» Una vez domines estos campeones, te resultará más fácil aprender las mecánicas de la lane (o la jungla) y te ayudará a mejorar como jugador – y solo entonces empezará la subida.

Con esto en mente, este es el Top 5 de campeones para solo queue en el parche 10.3 del LoL.

Top lane – Ornn

Imagen via Riot Games

Si eres un top laner y buscas un campeón que pueda carrilear una partida, no busques más. Este kit, con sus mejoras de objetos gratuitas, hacen a este campeón increíblemente valioso en el meta actual, en el cual dominar la top lane no te asegura la victoria. Con toda la acción en la bot lane, necesitarás un campeón que pueda asistir y dar utilidad a tu mid y a tus bot laners.

Pros

Kit fuerte

Mejoras de ítem gratuitas

Puede derrotar en un segundo a campeones escurridizos

Cons

Skill floor alto

Problemas de maná en early

Ornn es uno de los mejores tanques para jugar. Su kit es bueno para un tanque. Tiene movilidad, daño de burst, daño basado en el máximo de HP de enemigos, y mucho control de oleadas. Aunque todo esto suena genial, lo mejor de Ornn es la mejora de ítems gratuita, que está valorado entre 500 y 2,000 de oro. Cuando necesitas llegar a cierto nivel para mejorar tus objetos y los de tus aliados, no será un problema ya que Ornn puede farmear facilmente y escalar de mid a late game.

Runas

Screengrab via Riot Games

La rama de Resolución es la base para Ornn ya que le proporciona vida adicional, así como daño y presión de torre. Si el enemigo retrocede sin tiempo suficiente, puedes usar demolición. La secundaria Inspiración te dará más capacidad de supervivencia con galletas y el Cronómetro, que puedes usar para salvarte de una situación complicada.

Prioridad de habilidad

La prioridad de habilidad para Ornn es: R>W>Q>E. Quieres maxear la W para hacer todo el daño posible, limpiar oleadas, y poner presión en lane. Después, puedes maxear la Q para limpiar oleadas en el mid game y tener terreno para colisionar con más frecuencia. Mientras que su E es su hechizo primario de movilidad, el scaling de Q y W es mucho más eficiente y debería maxearse primero.

Estrategia

Tu objetivo como tanque en la top lane es no perder la partida, scalear a midgame, y comprar tus objetos principales. Puedes hacer de bully en el carril si son agresivos, pero por encima de todo al jugar a Ornn, deberías dar un paso atrás y farmear hasta llegar a nivel 12 lo antes posible para la mejora de objeto gratuita. Una vez consigas la ulti con el nivel seis, busca un play de Teleport en mid o bot para asegurar objetivos.

Recuerda comunicar con tu equipo e insistir en que compren objetos de Ornn para poder tener la máxima eficiencia de tu pasiva.

Jungla – Lee Sin

Image via Riot Games

Pros

Extremadamente móvil

Insec combo

Skill cap alto

Contras

Outscale de mid a late game

Inútil si se queda atrás

Lee Sin es el epitoma de skill para muchos junglas. Aunque haya recibido multiples nerfeos, siempre ha encontrado su sitio en el meta. Su rol actual está más enfocado en un early game agresivo como jungla, asegurando leads para él y para su equipo, y snowballea para obtener una ventaja incluso mayor. Mientras que algunos junglas pueden farmear la jungla y salir fuertes, Lee Sin necesita gankear las lanes para ser eficiente.

Runas

Screengrab via Riot Games

La rama de Precisión es esencial para Lee Sin. Le proporciona daño, curación, y velocidad de ataque, dándole al monje ciego unos stats muy buenos. La secundaria de Inspiración se coge para añadir CDR a las habilidades y botas gratuitas en torno al minuto 12.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Lee Sin es la siguiente: R>Q>W>E. Su movilidad y su daño provienen de su Q, y es la que se debería maxear primero. Aunque algunos jugadores agresivos maxean la E segunda, la W te da un sustain adicional, a tí y a un aliado, y es mucho más beneficioso, sobre todo en partidas en las que vas por detrás.

Estrategia

Lee Sin es uno de los jungla más móviles del LoL. Deberías usar esto como ventaja, e intentar gankear lanes desde sitios inesperados. Lleva siempre encima un Sweeper Trinket para quitar wards antes de gankear. Si los enemigos no te ven, puedes fácilmente hacer un Q>R a un enemigo y pegarle una patada hacia tus aliados para que puedan terminar con él. Meintras que Lee Sin no tiene el peor scaling del mundo, si que sufre de outscale en mid y en late, así que deberías intentar conseguir toda la ventaja que puedas desde el minuto uno.

Mid lane – Syndra

Image via Riot Games

Pros

Mucho daño de burst

Control de AoE bueno (slow/stun)

Puede hacer de una pelea 5v4 con un combo

Cons

Inmóvil

Dependiente de skillshot

Requiere buen posicionamiento y atención

Syndra es una de dos magos en el top cinco mid tier que no tiene hechizos de movilidad. Sin embargo, eso no impide que compita con campeones móviles en el meta actual. Tiene un kit increíblemente flexible que te permite iniciar una pelea o dispersarla. Una vez llegas a nivel seis, tendrás presión sobre la mayor parte de mids siempre y cuando no sean tanques. Si consigues un buen stun, puedes seguirle fácilmente con un Q>R para terminarlo.

Runas

Screengrab via Riot Games

La primaria de Dominación es imprescindible para Syndra. Te da todo lo que necesitas: más daño de burst con Electrocutar, curación para sostenerte con Sabor a Sangre y Depredador, y más poder de habilidad después de cada kill con Colección de Globos Oculares. La secundaria es más flexible: algunos jugadores optan por Inspiración para las pociones mejoradas y las galletas, mientras que otros prefieren Brujería con Banda de Maná y Transcendencia para el aumento de maná y CDR requeridos para spammear tus habilidades con más frecuencia.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades para Syndra es la siguiente: R>Q>W>E. Su ultimatre le permite explotar a squishies de forma instantánea. Q es tu habilidad principal, y te permite pokear de forma segura y preparar buenos stuns para tu E, mientras que si maxeas la E segunda te dará un cooldown menror para tu stun. Cuando se maxee, tendrá un ancho mayor también. Maxea la W última ya que maxeando la E te da más poder, y te permite preparar mejor las peleas.

Estrategia

lasthittea los minions con tus autoataques y usa tu Q sobre el midlaner enemigo cuando se acerque. Intenta llegar a nivel dos antes que el otro midlaner para que puedas lanzar un Q>E euto combo para conseguir uyn buen tradeo sin perder vida. La estrategia es pokear al enemigo de forma constante. Cuando estén en una mala posición, lanza tu E y síguela con una ulti para derrotarle.

En teamfights, intenta estar atento al posicionamiento. Decidirá la pelea. Intenta no gastar tu E de forma instantánea. Espera al enemigo a que haga un engage y mantén to ulti para mejores ocasiones, o para targets efectivos.

ADC – Lucian

Image via Riot Games

Lucian ha salido y entrado del meta en varias ocasiones, pero su movilidad y su potencial de daño le hacen un muy buen ADC, como puede apreciarse a menudo en el escenario competitivo. Aunque tenga un rango más corto, el kit de Lucian le permite reposicionarse rápidamente y dodgear CC. Funciona bien con la mayoría de supports, y funciona contra la mayoría de matchups. El inconveniente más grande que tiene Lucian es que es difícil el scaling para volver a entrar en el juego cuando se queda por detrás, además del rango corto que hace que pokear en la laning phase sea muy dependiente de su skill shot. También puede sufrir a la hora de enfrentarse a un tanque.

Pros

Bully en lane

Móvil

Build flexible

Cons

Rango corto

Outscale por parte de otros ADC de meta

Lucian es uno de los ADC que da más satisfacción jugar. Su kit es fluido. Tiene un floor de skill bajo, pero un skill cap alto. Puedes notar muy facilmente la diferencia entre un jugador que lo está usando por primera ver, a uno que está acostumbrado a jugarlo. Sus builds son flexibles y se pueden adaptar de partida a partida. Su kit tiene buena sinergia con varios objetos. Es el ADC ideal si eres nuevo al rol de ADC.

Runas

Screengrab via Riot Games

Precisión como primaria es la base para la mayor parte de ADCs. Press The Attack te da burst adicional durante el periodo de trading. Triunfo de devuelve vida después de una kill, lo cual te permite apenas sobrevivir en algunas peleas en vez de morirte al instante. Alacridad te da uno de los stats más importantes para un ADC, velocidad de movimiento, mientras que Golpe de Gracia te da más daño contra los targets que tengan menos vida. La secundaria Inspiración te dará más sustain durante la fase de laning, y botas gratis con un aumento en velocidad de movimiento.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Lucian es R>Q>E>W. Lo que deberías hacer es maxear la Q lo antes posible porque es la habilidad más importante, que te permite limpiar oleadas y pokear enemigos. La segunda que deberías maxear es la E, para conseguir un CD reducido en tu dash, lo que te permitirá ser más difícil de derrotar en las teamfights. El daño por nivel de la W no es tan alto ni tiene tanto impacto como las otras dos habilidades, así que esa déjala para el final.

Estrategia

Tu objetivo principal como ADC es llegar a tu power spike y asistir a tus aliados en completar objetivos. Durante la fase de laning, necesitas hacer focus en buenos tradeos para tí y para tus compañeros. Intenta pokear enemigos con la Q cuando van a por el last hit. Si están en una mala posición, lánzate y utiliza tu pasiva para hacer mucho daño de burst en un margen corto de tiempo sin salir perjudicado por los enemigos.

En el mid-game, permanece cerca de tu equipo y ten cuidado con tu posicionamiento. Intenta no exponerte a tus enemigos para que hagan engage sobre los tanques de tu equipo en vez de sobre ti, lo cual te permitirá hacer más daño, en vez de morir.

Support – Leona

Image via Riot Games

Pros

Muy buen iniciador

Muy tanque

Mucho control de oleadas

Cons

Melee

Depende del follow-up de sus aliados

No tiene habilidades de escapatoria en engage

Leona es el epítome de un campeón ‘all-in’. Una vez entras, no vuelves a salir. Su Espada del Cénit te arrastra al mogollón, y si es un engage malo, pagarás por ello. Sin embargo, su presencia es aterradora, y su control de oleadas te da la oportunidad de mantener a tus enemigos a una distancia segura del carry. Leona es el tipo de support que puede luchar en lane tanto de forma agresiva como defensiva. Su mera presencia en el carril puede forzar a los laners enemigos a jugar más seguro.

Runas

Screengrab via Riot Games

Réplica es la runa por excelencia para los supports tipo tanque, en especial los que no tienen habilidad de escapatoria. Cuando entras, tienes que comprometerte a la jugada. La cantidad de CC que tienes debería tener un objetivo y permitir a tu equipo despedazarlo. Fuente de Vida te dará algo más de vida para tus aliados, sobre todo para tu ADC durante la fase de laning, mientras que Piel de Hierro combinado con Crecimiento Excesivo hará que seas difícil de eliminar durante los primeros segundos de tu engage. La secundaria de Inspiración te ayudará a tener algo más de sustain con las galletas y un cooldown menor sobre tus habilidades y hechizos.

Prioridad de habilidades

La prioridad de habilidades de Leona es la siguiente: R>W>E>Q. Su W es una de las habilidades básicas más potentes que puede tener un tanque. Le da reducción de daño, escudo, resistencia mágica, y también proporciona un daño decente para la fase de laning. Maxear la E en segundo lugar te permitirá tener el engage con menos cooldown. La Q va en último lugar ya que no reduce el cooldown con cada nivel. Solo incrementa el daño, que precisamente a Leona no le falta.

Estrategia

Intenta comprender tu matchup. Si es defensivo, intenta mantenerte entre tu ADC y el support enemigo y su ADC para permitirle farmear de forma segura. Si es un matchup agresivo, intenta buscar maneras en las cuales puedas sorprenderle con la guardia baja, y hacerle un engage cuando van a por el last hit. Deberías intentar llegar a nivel séis lo antes posible, y encontrar maneras de ayudar a que tu jungla gankee los otros carriles, o ejecutar un gank en la bot lane para asegurar un dragón. En las teamfights, deberías ser el que las inicia si hace falta, o cederle el paso a tu ADC un paso por detrás.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco el 13 de febrero de 2020.