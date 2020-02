Los fans de Apex se preguntan si la criatura misteriosa es un teaser de Loba

Acaba de desembarcar un nuevo misterio en la cuarta temporada de Apex Legends. Tras el sinietro hype a Revenant, un jugador ha encontrado una criatura críptica y lupesca deambulando por World’s Edge, y nadie tiene una respuesta definitiva a la cuestión de qué podría ser esa criatura. El vídeo fue compartido en un post de Reddit que se ha eliminado, pero los usuarios de Twitter han conseguido recuperar el vídeo.

Lo que muestra el vídeo es una squad revolviendo por Planet Harvester en World’s Edge cuando esa pequeña y misteriosa criatura aparece en la parte superior derecha del frame, por encima de un pasillo. Parece sospechosamente un lobo, y los jugadores especularon que podría tratarse de un teaser in-game para el próximo personaje, Loba.

Los fans rápidamente empezaron con teorías sobre qué podría ser. Algunos eran absolutos defensores del hecho de que se trata de un lobo y será un teaser de Loba, pero otros eran más escépticos. Las posibilidades son infinitas, uncluyendo una capa de Wraith, un curvo de Bloodhound, y un Bangalore invisible, pero el misterio sigue palpitando.

?¿Podría tratarse de un teaser de Loba?

Loba es uno de los próximos personajes que llegarán a Apex. Aparte de que su nombre lo indica, el tema lupesco podría ser recurrente en su personaje. Probablemente se introdujo un teaser en el propio trailer de Revenant, como la hija huérfana de Marcos Andrade, asesinado por la leyenda del propio trailer, y recibió un ornamento de una cabeza de lobo como regalo de su padre.

Para añadir a esa teoría, los jugadores también han reportado haber oído gruñidos y aullidos en algunas partes de World’s Edge. Un usuario de Reddit en particular notó que los aullidos eran constantes en Train Yard. Es posible, aunque poco probable, que pueda tratarse de un elaborado teaser.

¿Podría ser otra cosa?

A pesar del entusiasmo de la comunidad porque se pueda tratar de un teaser, hay muchas otras teorías alternativas que muestran que podría tratarse de otra cosa enteramente.

Podría ser un Wraith intentando escapar. El personaje legendario tiene una animación única que hace que su capa vuele al viento, y podría confundir otros jugadores según desde donde se mire.

También podría tratarse de un Bangalore invisible. Un bug reciente convierte el modelo del personaje en invisible cuando se mira desde cierta distancia y si un jugador está utilizando la skin de Apex Overdrive. Sin embargo, cuando el glitch está activo, las únicas partes visibles del personaje son su cabeza y sus pistolas, y el teaser misterioso podría bien ser un Bangalore con un R-99 equipado. Esta hipótesis se refuerza con el autor del post, que dijo que, «Cuando fuimos a investigar no había nadie más que un Bangalore solo escondiéndose.»

El data miner That1MiningGuy dijo que lo más probable es que no sea un teaser. Según él, los teasers aparecen en varias partidas, y la falta de reports le llevan a pensar que fue un incidente aislado, como un glitch.

«Si fuese un teaser de verdad, o un huevo de pascua, veríamos más vídeos a estas alturas – porque Respawn no hace que aparezcan solo en una partida. El código del server no funciona así,» twitteó. También ha intentado, sin éxito, replicar el fenómeno.

No parece haber una respuesta definitiva a este puzle, y Respawn no se ha pronunciado de manera oficial sobre la cuestión. Por ahora, el misterio sigue.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Pedro Peres el 12 de febrero de 2020.